En medio de la polémica por su patrimonio, el jefe de Gabinete Manuel Adorni anunció que presentará su declaración jurada el próximo 30 de mayo, con el objetivo de despejar dudas y cerrar los cuestionamientos en su contra.

La decisión implica adelantar los plazos habituales, ya que la fecha límite legal para este trámite es el 31 de julio, lo que fue interpretado como un gesto para responder rápidamente a las críticas.

Desde el Gobierno respaldaron al funcionario y aseguraron que la presentación servirá para demostrar que su situación patrimonial está en regla. “No tiene nada que ocultar” y “no se enriqueció ilícitamente”, señalaron fuentes oficiales.

El anuncio llega luego de semanas de cuestionamientos vinculados a propiedades, movimientos patrimoniales y viajes, entre ellos el vuelo privado a Punta del Este que también es investigado por la Justicia.

En ese contexto, Adorni evitó dar detalles públicos en sus últimas apariciones, argumentando que existen causas judiciales en curso y que no quiere interferir en las investigaciones.

Según su última declaración presentada, el funcionario posee al menos dos inmuebles, aunque surgieron dudas por otras propiedades que no figurarían de manera explícita y que fueron señaladas en denuncias recientes.

La presentación de mayo será clave para determinar si incluye todos los bienes cuestionados y si logra cerrar el debate político y mediático en torno a su patrimonio.

De esta manera, el Gobierno apuesta a que la documentación oficial funcione como una respuesta definitiva frente a las sospechas, en un caso que sigue generando repercusiones en el ámbito político.