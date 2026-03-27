Argentina logró producir por primera vez café de manera íntegra en su territorio, tras la presentación de un lote desarrollado por la empresa Cabrales en conjunto con el Gobierno de Tucumán.

El producto fue cultivado, cosechado y procesado en suelo argentino, alcanzando la etapa final luego de completar pruebas técnicas que validaron su calidad bajo estándares internacionales.

El proyecto se desarrolló en Tucumán, donde las condiciones agroclimáticas permitieron obtener granos con características propias, como un perfil de cuerpo equilibrado y aroma persistente, evaluados por especialistas del sector.

La iniciativa contó con la participación del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán, en el marco de una estrategia para diversificar la matriz productiva y fomentar nuevas economías regionales.

Desde la empresa destacaron que el avance demuestra el potencial del país para producir café de calidad y posicionarse en un mercado históricamente dominado por países como Brasil o Colombia.

Además, el proyecto incluye asistencia técnica a productores locales, capacitación y transferencia de conocimiento para consolidar una cadena productiva nacional en torno al cultivo de café.

Aunque aún se encuentra en una etapa inicial, el desarrollo abre la puerta a que Argentina deje de ser exclusivamente un país importador y comience a incorporarse como productor en el mercado internacional.

El anuncio marca un punto de partida para la expansión del cultivo en el norte del país, con el objetivo de generar empleo, valor agregado y nuevas oportunidades dentro del sector agroindustrial.