Evangelina Anderson desmintió a Ian Lucas y contó todo de su breve romance

Evangelina Anderson ha decidido marcar una distancia definitiva respecto a las recientes polémicas vinculadas con Ian Lucas, priorizando su paz mental y nuevos horizontes profesionales.

Luego de ausentarse de una emisión de Cortá por Lozano por una solicitud expresa de la producción para no cruzarse con el invitado, la modelo minimizó el episodio indicando que "no es tan dramático. Cuando me lo transmitieron dije: 'Está todo bien, no vengo'. Así fue".

No obstante, ante el cuestionamiento de Ángel de Brito y las panelistas de LAM sobre el respeto a su lugar de trabajo, reconoció que "cuando los escuché caí en la realidad y me dolió un poco, pero no hago problemas".

En cuanto a su vínculo con el último ganador de MasterChef Celebrity, Anderson fue tajante al señalar que "no tengo relación, no quiero hablar más de él y no quiero que le pregunten por mí", aclarando que busca no opacar el presente laboral del joven con preguntas sobre ella.

Tras la difusión de fotos en SQP que confirmaron el romance, la artista sentenció que "dije lo que tenía que decir y ya no tenemos nada que ver", a la vez que negó rotundamente las versiones de Yanina Latorre sobre un video con un hombre casado y concluyó que "no quiero más problemas, así que mejor no enamorarme".

Mientras Pilar Smith asegura que su continuidad en Telefe se define día a día, la modelo ya explora otros caminos en la industria asegurando que "tengo otras propuestas, entre ellas de streaming, y estoy viendo lo que más me gusta en este momento".