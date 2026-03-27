Paredes y su esposa revelaron la verdad de la infidelidad con Emilia Mernes

Leandro Paredes y Camila Galante rompieron el silencio para enfrentar los rumores de crisis e infidelidad que sacudieron recientemente al ambiente del espectáculo y del fútbol.

Ante las especulaciones mediáticas que vinculaban al mediocampista con la cantante Emilia Mernes en un contexto que también mencionó a Tini Stoessel, el matrimonio optó por reafirmar su vínculo públicamente.

A través de una historia de Instagram, el futbolista de la selección argentina compartió una imagen íntima abrazado a la influencer donde expresó "Felices 16 años juntos, amor de mi vida. Te amo".

La respuesta de Galante no tardó en llegar para sellar el gesto, replicando la fotografía con un corazón blanco y manifestando "Te amo con toda mi alma, amor de mi vida".

Más allá de la demostración afectiva por su aniversario, la influencer fue tajante al desestimar las versiones sobre supuestos chats entre una artista y su marido al asegurar que "no es a Leandro a quien le escribió". De esta manera, ambos utilizaron sus redes sociales para dejar atrás la polémica y mostrarse más unidos que nunca tras más de una década y media de relación.