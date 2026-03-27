El secreto natural del té para un pelo fuerte como el de las famosas

En un contexto marcado por la reciente presentación del nuevo integrante de la familia de María Becerra junto a J Rei y las noticias sobre la crisis de Emilia Mernes, el té negro ha surgido como una tendencia viral para fortalecer la fibra capilar.

Este ingrediente, el mismo que suele consumirse durante el invierno, se ha convertido en un aliado para mejorar el brillo y la presencia de melenas oscuras. La técnica se integra a una lista de trucos caseros usados por celebridades, como el agua de arroz de Tini Stoessel, el bicarbonato de Wanda Nara para el frizz o las mascarillas de Pampita.

La efectividad capilar de esta infusión reside en su contenido de cafeína para estimular el cuero cabelludo, sus antioxidantes que brindan protección y los taninos que aportan profundidad a los tonos castaños o negros.

Para realizar la preparación en casa, se deben hervir dos tazas de agua con dos saquitos de té negro, dejando enfriar la mezcla antes de retirar los saquitos. El método de uso consiste en aplicarlo como un enjuague final después del lavado habitual, permitiendo que actúe entre 10 y 15 minutos. Tras este tiempo, el usuario puede optar por no enjuagar el cabello o hacerlo levemente con agua.

Es fundamental mantener la constancia y aplicarlo una vez por semana para observar resultados reales. Sin embargo, se debe tener en cuenta que su uso continuado puede oscurecer levemente el pelo y no resulta una opción ideal para cabellos rubios muy claros.