¡Bomba! Mike Perry cree que una pelea en boxeo sin guantes con Conor McGregor "puede suceder"

El próximo enfrentamiento de Conor McGregor con Michael Chandler en UFC 303 acercará el final de su contrato actual con UFC, ya que quedaría con una pelea pendiente antes de salir del octágono. Sin embargo, el excampeón de dos divisiones ha expresado su interés en explorar otras opciones, incluyendo un posible regreso al boxeo y la competencia sin guantes, la cual ha sido una excelente noticia para Mike Perry ante su pedido.

Cabe resaltar que, después de expresar su interés en participar en un evento de BKFC el año pasado, Conor McGregor ha mencionado su deseo de probar las aguas del boxeo sin guantes al menos una vez en su carrera. Esta declaración atrajo la atención de luchadores como Mike Perry, quien incluso anteriormente invitó al irlandés a enfrentarse en el ring después de su victoria sobre el excampeon de UFC Luke Rockhold.

"Creo que podría ser una posibilidad. Cuando mi manager lo compartió y él dijo, 'Esto sucederá', pensé, vaya, eso es genial. Mira, a Conor le gusta darse la mano. Es un gran boxeador. Luchó contra Floyd Mayweather. Obtuvo un asiento en primera fila para ver mi show con Luke Rockhold y me respetó al subir al ring y darme parte de su tiempo allí. Creo que sería divertido e increíble”, expuso Perry, en diálogo con MMA Fighting.

Las palabras de Mike Perry sobre Conor McGregor

Cabe mencionar que, McGregor saltó a la fama en parte porque nunca tuvo problemas para decir lo que piensa, y no hay línea que no cruzará para involucrarse en una guerra mental con su oposición. Ante esto, Mike Perry es consciente del carácter verbalmente agresivo de Conor y admite que no podrá igualar su habilidad en la guerra verbal, pero confía en su habilidad para responder en el ring.

“Tal vez me destrozaría con esas palabras. ¡Estaría allí para ello! ¡Vamos! Seguramente aprendería un par de cosas y trataría de enseñarle un par de cosas en el ring en lo que respecta a pelear. No querría ninguna excusa y estoy seguro de que él es tan bueno hablando, que no tendría ninguna excusa si peleáramos y todo sale como creo que sucedería. Posiblemente podría ser esa gran pelea soñada que la gente está esperando. Mientras tanto seguiré ganando y seguiré asustando a estos muchachos para que no quieran venir aquí a verme”, concluyó Mike Perry.