Bombardeo en Bagdad: un misil alcanzó la embajada estadounidense

Una densa columna de humo negro se elevó sobre el complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad este sábado 14 de marzo de 2026, luego de que un proyectil impactara directamente contra un helipuerto dentro del recinto diplomático.

El ataque ocurrió durante la mañana tras oírse varias explosiones en la capital de Irak, y aunque se observó humo saliendo del edificio, no se brindaron detalles inmediatos sobre los daños ni comentarios oficiales de la sede. Fuentes de seguridad indicaron que el impacto pudo ser causado por un misil o un dron, en medio de una ola de bombardeos registrada desde la madrugada.

Este incidente se produce un día después de que la delegación estadounidense renovara su alerta de seguridad de nivel 4, advirtiendo que grupos milicianos aliados a Irán han realizado ataques previos y que “podrían seguir atacándolos”. El complejo, situado en la Zona Verde, es un blanco recurrente de ofensivas atribuidas a milicias alineadas con el régimen iraní.

La escalada de violencia en la región coincide con el siniestro de un avión cisterna estadounidense KC-135 en el oeste de Irak el pasado 12 de marzo, donde murieron los seis miembros de la tripulación. Mientras Washington investiga el hecho y sostiene que “no existen indicios de que el siniestro haya sido provocado por un ataque hostil”, diversas milicias proiraníes han asegurado que la aeronave fue derribada por un misil.

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Asimismo, el presidente francés Emmanuel Macron confirmó el viernes el fallecimiento del suboficial mayor Arnaud Frion durante un bombardeo en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, hecho que también dejó otros soldados heridos.

El mandatario manifestó a través de la red social X que “el suboficial Arnaud Frion, del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak”. Macron calificó la agresión como inaceptable, afirmando que “este ataque contra nuestras fuerzas comprometidas en la lucha contra el EI desde 2015 es inaceptable” y subrayó con firmeza que “la guerra en Irán no puede justificar tales ataques”.