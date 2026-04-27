Bomberos informó que sigue el fuego en la Planta de Tecnologías Ambientales

El pasado domingo 26 de abril, alrededor de las 11.00 de la mañana, se desató un incendio de grandes proporciones en la Planta de Tecnologías Ambientales (PTA) situada en el departamento de Rivadavia. El siniestro movilizó a diversas dotaciones y generó una densa columna de humo negro que pudo divisarse desde distintos puntos, alertando a la comunidad sanjuanina. El Comisario Inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos de la Policía de San Juan, brindó detalles en Radio Sarmiento sobre la magnitud del evento y la complejidad de las tareas que aún se llevan a cabo en el predio.

Dos focos de incendio sin conexión aparente

Una de las revelaciones más llamativas del informe brindado por el Comisario Carbajal fue la detección de dos focos ígneos simultáneos al momento de arribar al lugar. Según explicó el jefe policial, los equipos de emergencia se toparon con dos incendios que no tenían conexión física entre sí: uno ubicado al sur, en la zona de la escombrera, y otro situado específicamente en el sector donde se realiza la clasificación de los residuos.

Esta dualidad en el inicio del fuego obligó a dividir las tareas operativas. Mientras que el personal de la planta trabajó con maquinaria y camiones propios en el sector de la escombrera, el cuerpo de Bomberos centró sus esfuerzos en las instalaciones más próximas al área de clasificación de materiales para evitar que las llamas alcanzaran la infraestructura principal de la planta.

El desafío de los materiales reciclables

La espectacularidad del humo observado se debió, en gran medida, a la naturaleza de los materiales combustionados. Carbajal detalló que la zona afectada comprendía una superficie aproximada de 100 metros de largo por 50 metros de ancho, donde se acumulaba una gran variedad de residuos ya separados para su reciclaje. Entre los elementos afectados se encontraban botellas de plástico, aluminio, vidrio y restos de componentes de computadoras.

Especial mención recibió el cartón prensado, un material que presenta una dificultad extra para los bomberos. Al estar compactado, el cartón no suele generar grandes llamas, sino que produce una combustión interna con una intensa generación de humo, lo que dificulta su extinción total. En la zona de la escombrera, el fuego afectó maderas y restos de cubiertas, comportándose de manera similar a un incendio de turba, donde el fuego avanza por debajo de la superficie de los desechos.

Un operativo conjunto y prolongado

Para contener el avance de las llamas, se desplegó un operativo coordinado que incluyó a Bomberos de la Policía, Bomberos Voluntarios, personal de Protección Civil y camiones cisterna aportados por el municipio. El objetivo primordial fue evitar la propagación hacia las instalaciones fijas, meta que se logró gracias a la rapidez de la labor inicial.

A pesar de que el incendio fue declarado como "controlado" y "circunscripto", las tareas de extinción definitiva se han extendido durante más de 24 horas. "Todavía estamos trabajando; el personal ha continuado toda la noche", afirmó Carbajal. Actualmente, 14 efectivos de Bomberos de la Policía permanecen en el lugar, enfocados no tanto en el ataque directo con agua, sino en el enfriamiento del material que va siendo removido.

La clave de esta etapa final es el uso de maquinaria pesada. Dado que hay mucho material acumulado y prensado, es indispensable abrir y remover las parvas de residuos para que los bomberos puedan enfriar el núcleo de la combustión y lograr la extinción total. Afortunadamente, y a pesar de la toxicidad del humo y las condiciones del terreno, no se han registrado bomberos lesionados ni intoxicados, habiéndose cumplido con todas las medidas de seguridad pertinentes.

La incógnita sobre la intencionalidad

Dada la aparición de dos focos distintos y sin conexión, la pregunta sobre si el incendio fue provocado de manera intencional sobrevuela la investigación. Sin embargo, el Comisario Carbajal se mostró cauteloso al respecto. "Decirlo ahora es adelantarse y no precisar bien", señaló, explicando que primero deben concluir las tareas de remoción y enfriamiento.

Una vez finalizada la labor operativa, los peritos se abocarán a la recolección de datos y evidencias para determinar fehacientemente qué pudo haber causado el inicio del fuego en ambos sectores de la planta. Por el momento, la prioridad absoluta sigue siendo garantizar que no queden restos de fuego ocultos bajo las toneladas de material reciclable que aún permanecen en el predio de Rivadavia