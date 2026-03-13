La participación de Irán en el Mundial 2026 se transformó en el foco de mayor tensión del deporte internacional. En medio de una escalada militar sin precedentes y tras el bombardeo que acabó con la vida de su líder supremo, Ali Jamenei, la selección iraní rompió el silencio. A través de un comunicado, el equipo aseguró que no renunciará a la cita mundialista y lanzó un contraataque diplomático: pidió a la FIFA que expulse a Estados Unidos.

El conflicto subió de tono luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, sugiriera en sus redes sociales que no era "apropiado" que el equipo iraní viajara a la sede norteamericana por razones de "seguridad". Esta declaración fue interpretada por Teherán como una amenaza directa y una presión indebida sobre un evento que, sostienen, le pertenece a la FIFA y no a un país anfitrión.

El fuerte descargo contra Trump

Desde el entorno del seleccionado iraní fueron tajantes al defender su lugar ganado en la cancha. “La Copa del Mundo es un evento internacional y su organizador es FIFA, no un país en particular. Clasificamos con autoridad y nadie puede sacarnos”, sentenciaron en el comunicado oficial.

Pero la respuesta no quedó ahí. La federación iraní invirtió la carga de la prueba contra el gobierno de Trump: “El país que debería ser excluido es el que ostenta el título de anfitrión, pero no tiene la capacidad de garantizar la seguridad de los equipos que participan”, dispararon, citando las propias palabras del mandatario estadounidense.

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Entre la política y el césped

A pesar de que el Ministro de Deportes iraní había insinuado una posible baja debido al estado de guerra y el luto nacional, la Federación de Fútbol de Irán, única entidad con poder de decisión ante FIFA, mantiene firme la hoja de ruta.

Hasta el momento, la FIFA, conducida por Gianni Infantino, no ha emitido una resolución oficial, aunque la presión crece minuto a minuto. En lo estrictamente deportivo, el debut de Irán sigue programado para el lunes 15 de junio en el SoFi Stadium de Los Ángeles, donde debería enfrentar a Nueva Zelanda por el Grupo G. Paradójicamente, el equipo "visitante" reclama seguridad en la casa de quien hoy es su principal adversario político y militar.