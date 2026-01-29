Bridgerton temporada 4, parte 1 ya está en Netflix: todos los detalles

La cuarta entrega de la serie Bridgerton ha aterrizado en Netflix con una estructura dividida: los primeros cuatro capítulos se estrenaron este 29 de enero de 2026, mientras que el desenlace de la temporada, completando los ocho episodios totales, llegará el 26 de febrero.

Bajo la creación de Chris Van Dusen, la producción mantiene su vigencia en la recreación de la alta sociedad londinense del siglo XIX, impulsando tendencias en moda y música gracias a su puesta en escena.

En esta oportunidad, el relato se enfoca en el segundo hijo de la familia, Benedict Bridgerton (interpretado por Luke Thompson), un espíritu libre que desafía las normas de su época. Su vida cambia tras conocer en un baile de máscaras organizado por Lady Violet a la enigmática Sophie Baek (Yerin Ha), una joven de origen humilde que trabaja como sirvienta en una casa influyente de Londres, aunque Benedict la percibe inicialmente como una dama misteriosa vestida de plata. El drama explora el choque entre los deseos personales y las reglas sociales, un sello de las novelas de Julia Quinn.

El reparto cuenta además con el regreso de personajes icónicos como Lady Violet, Eloise, Francesca, y la pareja conformada por Colin Bridgerton y Penelope Featherington, quienes continúan su evolución personal tras los eventos del ciclo anterior.

Debido a la presencia de escenas de sexo, desnudez y lenguaje fuerte, la plataforma recomienda que el contenido sea visto exclusivamente por mayores de edad. Las imágenes y adelantos publicados en diciembre de 2025 ya habían incrementado el interés de la audiencia en redes sociales.

Para evitar adelantos no deseados, el estreno fue simultáneo a nivel global a partir de la medianoche del horario del Pacífico de Estados Unidos. En Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, el acceso se habilitó a las 5:00 h; en Bolivia, Venezuela y República Dominicana a las 4:00 h; y para Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, la disponibilidad comenzó a las 3:00 h.