Familiares de Hugo Manuel González piden ayuda de la comunidad para dar con el paradero del hombre de 83 años que se perdió durante la tarde del 1 de enero en Rawson. Según indicaron, el anciano padece Alzheimer. Al momento de su desaparición, vestía una bermuda y una camisa de color rosa claro.

Guadalupe Vera, habló con DIARIO HUARPE y explicó que todo sucedió pasadas las 18 horas, cuando sus abuelos se encontraban en su casa de Rawson, de República del Líbano y Avenida España, cerca del Ex Coloso. “Estaban ellos dos solos y se le escapó a mi abuela. No es la primera vez que se va, pero siempre se perdía dentro del barrio. Ahora no sabemos dónde está”, explicó la nieta del desaparecido.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

La familia de González ya radicó la denuncia correspondiente y espera la autorización para poder revisar las cámaras del Cisem y poder tener datos sobre su paradero.

De igual manera se pide colaboración a toda persona que pueda aportar información. Según indicó su nieta, pese a que se llama Hugo Manuel, responde al nombre de Pedro, o como lo apodan “4 de junio”. Quienes puedan brindar datos pueden comunicarse al 264-4-707-510 o al 264-6-222-630.