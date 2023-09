Caciques y Piuquenes buscan clasificar a Copa Oro en el Torneo Provincial de Rugby

Dos realidades diferentes, pero con la misma ambición: meterse en la pelea grande. Universidad ya dio ese gran paso la fecha pasada y este sábado Caciques y Piuquenes buscan meterse en la pelea por la Copa Oro cuando se dispute la última fecha de la etapa clasificatoria del Torneo Provincial.

Huazihul depende de sí mismo, pues con una victoria y hasta derrota puede asegurarse un lugar. Es por eso que viaja a Mendoza con la confianza para enfrentar a la intermedia de Marista a partir de las 15 horas con el arbitraje de Pablo Montalto.

Publicidad

San Juan RC debe triunfar y esperar que Teqüe o CPBM no consigan un resultado positivo. Es por eso que irán hasta Nueva Buena para meterse en la pelea grande cuando visite a Banco de Mendoza a las 15 horas bajo la atenta mirada de Eduardo Barraza.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

El que ya tiene su lugar asegurado es Universidad. Los Patos definen el liderazgo de la zona para jugar cuartos en condición de local. Para eso debe vencer al siempre duro Teqüe en General Ortega a partir de las 13.30 horas con el referato de Daniel "Turco" Jorge.

Los otros encuentros de la cuarta y última jornada son: CPBM vs. Belgrano de San Rafael a las 14.15 horas.; Rivadavia vs. Tacurú RH a las 15 horas y Mendoza RC. vs. Liceo a las 16 horas, El domingo cierra la fecha los compromisos entre Peumayén vs.Universitario a las 14.15 horas y Los Tordos vs. San Jorge de San Rafael a las 14 horas.