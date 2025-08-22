La Justicia de San Juan dispuso un mes de prisión preventiva para Iván Armando Gamboa, de 34 años, principal y único sospechoso del asesinato del jubilado Mario Alday, ocurrido el lunes pasado 18 de agosto en Villa del Carril. Gamboa permanecerá detenido en el Penal de Chimbas mientras avanza la investigación.

Durante la audiencia de formalización realizada en la mañana de este viernes 22 de agosto en Tribunales, el Ministerio Público Fiscal lo señaló como el autor del homicidio agravado por criminis causa. Según la acusación, Gamboa mantuvo relaciones sexuales con la víctima antes de atacarlo, provocándole asfixia al inmovilizarlo con trapos. Luego habría intentado borrar evidencias prendiendo fuego a la vivienda, aunque cámaras de seguridad y pericias apuntan directamente contra él.

Publicidad

Iván Armando Gamboa es limpiavidrios y es el único acusado del crimen. (Foto: Gentileza/Tiempo de San Juan)

El detenido fue apresado el miércoles pasado y su defensa solicitó la libertad, pero la jueza rechazó el pedido y mantuvo la prisión preventiva por 30 días. La medida permitirá avanzar con pruebas clave, incluyendo análisis de ADN, que podrían confirmar la versión de la fiscalía o fortalecer la defensa.

El hecho conmocionó a Villa del Carril y motivó un operativo a cargo de la UFI Delitos Especiales. La autopsia confirmó que Alday, de 78 años, murió por asfixia. La investigación incluyó el análisis de imágenes de cámaras de seguridad y testimonios de vecinos, que registraron al acusado entrando y saliendo del domicilio.

Publicidad

Gamboa, conocido por trabajar como limpiavidrios en la zona del Hospital Rawson, tiene antecedentes por robos y delitos contra la propiedad, y últimamente residía en una casona usurpada en Rawson. La causa continúa bajo investigación, y la prisión preventiva se mantendrá mientras se recaban nuevas pruebas.