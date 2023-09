Jornada clave en la competencia que reúne a los 13 equipos mendocinos y tan solo tres sanjuaninos. La buena performance ubican a Patos, Piuquenes y Caciques con grandes posibilidades en meterse en los cuarto de final por la Copa Oro y pueden asegurarse su lugar este fin de semana en caso de abrazarse a la victoria.

El primero que va a buscar la clasificación es el Club de Santa Lucía. El San Juan RC visita al Liceo el sábado a las 14 horas con el referato de Nicolás Quintana. Los capitaneados por Venier deben triunfar y esperar que sus perseguidores pierdan para concretar el pase a Copa Oro.

Los otros dos instituciones locales ven acción el domingo. A las 14 horas, Huazihul recibe a Peumayén; reeditando la final por el Ascenso al Top 10 de Oro. El árbitro del encuentro es Tomás Arce. Una hora más tarde, Universidad enfrenta a Tacurú RH bajo la atenta mirada de Sofía VIldozo. Si los dos equipos consiguen un resultado positivo aseguran su lugar por el trofeo mayor.

Los restantes encuentros son los siguientes y se disputan el sábado: a las 14 horas Teqüe vs. Banco (Federico González); a las 14.15 horas Marista vs. San Jorge (Alejo Saez), CPBM vs. Los Tordos (Pablo Montalto). Por último, a las 15.30 horas Mendoza RC vs. Rivadavia RC (Carlos Rivarola).

Vale destacar que el Torneo Provincial mendocino consta de dos etapas. La primera es clasifcatoria bajo el sistema Vodacom; es decir los integrantes de la Zona A enfrenta a la C y los de la B al D. La segunda compiten por las Copa Oro, Plata, Bronce y Plata. En esta última instancia va a depender la performance de los equipos en la primera ronda.

TABLA DE POSICIONES