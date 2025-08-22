San Juan vivió un momento cargado de emoción y reflexión a los pies del Cerro Tres Marías. Allí se inauguró un monolito en homenaje a Julia Horn, la joven alemana que falleció el pasado 23 de mayo de 2024 tras desaparecer durante una caminata en medio de condiciones climáticas adversas.

Julia había viajado desde Alemania como parte de sus actividades de voluntariado en la organización YFU. Llegó primero a Santiago del Estero y, luego, a San Juan, donde en poco tiempo logró tejer vínculos significativos con el grupo local. Sin embargo, su paso por la provincia se vio truncado por una tragedia. Durante una caminata en el cerro, el clima jugó en contra y Julia no pudo regresar. Su desaparición movilizó a toda la comunidad sanjuanina, que se sumó a un operativo de búsqueda intenso durante cinco días. Policías, bomberos, integrantes del Club Andino Mercedario, voluntarios y vecinos se unieron con la esperanza de encontrarla con vida. Finalmente, su cuerpo fue hallado en una zona de difícil acceso.

Desde Alemania enviaron piedras que se colocaron a los pies del monolito. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Este viernes 22 de agosto, autoridades provinciales, representantes del Club Andino Mercedario y el embajador de Alemania en Argentina, Dieter Lamlé, participaron del emotivo acto en el que se descubrió el monolito que recordará a Julia por siempre.

La ministra de Gobierno, Laura Palma, expresó conmovida: “Desgraciadamente, estamos en un día un poco triste, porque siempre que muere una persona, sobre todo una chica joven, es un hecho lamentable. Todos, tanto acá como en Alemania, tuvimos la esperanza de que el resultado fuese otro. Queremos agradecer a toda la gente que trabajó: al Club Andino Mercedario, a las familias, voluntarios y todos los sanjuaninos solidarios que estuvieron ahí prestando colaboración de alguna manera con su granito de arena para que apareciera”.

El acto contó con autoridades provinciales y de Alemania. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Por su parte, el embajador alemán, Dieter Lamlé, también brindó palabras de agradecimiento: “En nombre del gobierno de Alemania quiero agradecer a todos ustedes por el esfuerzo que hicieron durante los cinco días de una búsqueda muy intensa: a los policías, a los bomberos, a todos los miembros del club y a todos los involucrados en la búsqueda de Julia”.

El acto estuvo cargado de emotividad. Foto: Mariano Martín / DIARIO HUARPE.

Desde Alemania, familiares y amigos de Julia enviaron piedras que fueron colocadas a los pies del monolito.