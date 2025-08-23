El Consejo Superior de la Liga Sarmientina de Fútbol resolvió que el club Social Sportivo La Colonia quede afuera del próximo torneo. La decisión se basa en la falta de Asamblea General Ordinaria, deudas acumuladas por $180.000 y la ausencia de la comisión directiva en reuniones formales. La medida golpea directamente a los más de 200 jugadores que participan de la institución, desde Primera hasta las divisiones infantiles.

La sanción ya dejó sin competencia a Primera y Cuarta División, además de Quinta, Sexta y Séptima del club, aunque por el momento se mantiene en pie la participación de la Octava División. “Sería una lástima que los chicos se queden sin jugar por problemas dirigenciales”, expresó un vecino en diálogo con DIARIO HUARPE, reflejando el sentir general de una comunidad pequeña que tiene como actividad de recreación central esta actividad deportiva.

Los hinchas y colaboradores aseguran que el club carece de conducción efectiva. Aunque figuran como autoridades Alejandro Flores (presidente) y Rubén Moreira (vicepresidente), los vecinos denuncian que no hay respuestas claras sobre la situación institucional. En ese contexto, reclaman la apertura del libro de socios y elecciones transparentes: “Lo único que pedimos es que nos dejen asociarnos y votar a nuestras autoridades. Hoy todo se maneja de manera cerrada”, remarcan.

La deuda que mantenía la institución con la Liga fue cancelada recién la semana pasada, pero aún resta que Personería Jurídica defina la validez de la asamblea convocada para el 28 de agosto. “Queremos que se presenten varias listas y que la comunidad pueda votar de manera libre y clara”, insistió el vecino quien habló por otros más.

Por su parte, el vicepresidente Rubén Moreira señaló que elevará un pedido al Consejo Federal de la AFA para intentar levantar la sanción, aunque el trámite depende de la resolución administrativa de Personería Jurídica.

El futuro del club Social Sportivo La Colonia sigue en suspenso. Si la sanción no se revierte, el equipo recién podrá volver a competir en mayo de 2026, cuando inicie el torneo Apertura. Mientras tanto, la comunidad insiste en que el club debe salvarse, sobre todo, por los niños que esperan seguir vistiendo la camiseta azul y roja.