Jugador del Cacique le propuso matrimonio a su novia tras ascender con Huazihul

Crack dentro y fuera de la cancha. José "Tato" Camacho cumplió su promesa tras consumar el ascenso de Huazihul al Top 10 de Oro de Rugby. El apertura se le acercó a su pareja y le propuso matrimonio en pleno festejo del Cacique.

"Le prometí a Victoria que si ascendiamos el año pasado le iba a proponer matrimonio. Antes de jugar, ella me volvió a preguntar si hacía algo y le contesté que me iba a teñir el pelo, pero me miró fijo. Tuve que redoblar la apuesta y pedirle que se case conmigo", afirmó Tato, feliz por cumplir con su palabra.

Camacho regresó de España para jugar el tramo final de la Copa Plata y fue pieza fundamental para que el Rojinegro consiguiera el ascenso. "No voy a volver a Europa. Me quedo en el Club para vivir el sueño de todo jugar que es jugar en primera. Vamos a trabajar desde mañana para estar a la altura de este gran desafío".

Vale destacar que José Camacho está en pareja con Victoria desde hace varios años. De hecho, tienen un hijo en común y están en la dulce espera del nacimiento de otro hijo; el segundo que tienen. Esta vez será con boda y ascenso incluido.