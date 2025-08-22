La Fundación Loma Negra lanzó en San Juan el programa Capacitación para la Inclusión, orientado a mejorar las oportunidades de empleo de jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante la formación en oficios.

El programa cuenta con dos líneas principales: un taller de electricidad industrial para jóvenes con el bachillerato completo y un taller adaptado de herrería para estudiantes con discapacidad de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Alfredo Fortabat.

Publicidad

La iniciativa es el resultado del trabajo conjunto entre la Fundación Loma Negra, el Centro de Formación Profesional N°1 (CFP1) de Rawson, Proviser, la Escuela Fortabat y la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela Fortabat. Esta alianza garantiza la calidad de los programas, los docentes, el equipamiento y las prácticas, además de fomentar la inserción laboral de los participantes.

En la primera edición, casi 50 jóvenes participan: el 70% en el taller de electricidad industrial y el 30% en herrería adaptada. Además, el CFP1 realizará algunas prácticas en la Escuela Fortabat, promoviendo la autonomía de gestión de la institución y fortaleciendo la red de colaboración local.

Publicidad

El programa busca no solo capacitar, sino también acompañar a los jóvenes durante su aprendizaje y generar vínculos con actores sociales y empresariales de la zona, para facilitar la inserción laboral de quienes completen la formación.