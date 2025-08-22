Economía > Oportunidad
Loma Negra lanzó un programa de capacitación laboral para jóvenes de San Juan
POR REDACCIÓN
La Fundación Loma Negra lanzó en San Juan el programa Capacitación para la Inclusión, orientado a mejorar las oportunidades de empleo de jóvenes en situación de vulnerabilidad mediante la formación en oficios.
El programa cuenta con dos líneas principales: un taller de electricidad industrial para jóvenes con el bachillerato completo y un taller adaptado de herrería para estudiantes con discapacidad de la Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Alfredo Fortabat.
La iniciativa es el resultado del trabajo conjunto entre la Fundación Loma Negra, el Centro de Formación Profesional N°1 (CFP1) de Rawson, Proviser, la Escuela Fortabat y la Asociación de Padres y Amigos de la Escuela Fortabat. Esta alianza garantiza la calidad de los programas, los docentes, el equipamiento y las prácticas, además de fomentar la inserción laboral de los participantes.
En la primera edición, casi 50 jóvenes participan: el 70% en el taller de electricidad industrial y el 30% en herrería adaptada. Además, el CFP1 realizará algunas prácticas en la Escuela Fortabat, promoviendo la autonomía de gestión de la institución y fortaleciendo la red de colaboración local.
El programa busca no solo capacitar, sino también acompañar a los jóvenes durante su aprendizaje y generar vínculos con actores sociales y empresariales de la zona, para facilitar la inserción laboral de quienes completen la formación.