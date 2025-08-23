Desde esta semana, los clientes de YPF que utilicen la App para cargar combustible durante la madrugada podrán acceder a un descuento de 6% en todos los combustibles, sin tope, excepto en el gasoil Grado 2, que mantiene un límite de 150 litros mensuales.

En las estaciones habilitadas con sistema de autodespacho, se adiciona un 3% extra de rebaja, lo que eleva el ahorro total hasta 9% por carga. El presidente y CEO de YPF señaló: “Bajo ese concepto, empezamos a trabajar para hacer rentables las estaciones de servicio en el horario nocturno. Este beneficio nos permitirá reducir a cero las pérdidas en las estaciones por la noche”.

La compañía informó que, desde la implementación de estos beneficios, el volumen de operaciones nocturnas con la App se duplicó. Actualmente, más de dos litros de cada diez se cargan en ese horario utilizando la aplicación, siendo Infinia el combustible más demandado.

Además, el 70% de los clientes que cargan de noche no lo hacían anteriormente, mostrando un avance en la digitalización de hábitos de consumo. En estaciones con autodespacho, la participación de la App YPF en el volumen nocturno alcanza el 60%, triplicando los niveles previos.

Por otra parte, en el ámbito internacional, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York aceptó la apelación argentina sobre la entrega de acciones de YPF a los fondos Burford y Eton Park. La decisión suspende temporalmente la orden que obligaba a transferir el 51% de la petrolera hasta que se resuelvan las apelaciones, asegurando una medida cautelar mientras se revisa la sentencia de US$16.100 millones más intereses.