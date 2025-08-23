La Policía de San Juan logró detener a un sujeto que había robado un teléfono celular de un comercio local. Tras cometer el ilícito, se dio a la fuga a bordo de un automóvil perteneciente a una municipalidad, en la que se desempeñaba como empleado. La investigación, que se inició a partir de una denuncia, se resolvió rápidamente gracias a dos errores fatales que cometió el ladrón y que lo dejaron al descubierto.

El robo se produjo el pasado 13 de agosto, alrededor de las 17:40, en un local ubicado en la calle Progreso, a metros de General Acha, en el departamento Rawson. Según la denuncia, la víctima de 21 años de edad, atendía a los clientes cuando un sujeto aprovechó un descuido para apoderarse de su teléfono móvil, que se encontraba sobre el mostrador. Toda la maniobra delictiva, que no implicó ningún tipo de violencia, quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio. Al revisar las imágenes, descubrió el momento exacto en que lo perdió.

Las grabaciones de las cámaras de seguridad fueron el primer elemento clave en la investigación, ya que permitieron a la Policía y a la UFI de Delitos contra la Propiedad identificar al autor del hurto. Sin embargo, el ladrón cometió un error aún más grave que aceleró su captura, antes de huir, pagó una compra menor con su billetera virtual, un hecho que quedó registrado en el comercio y que proveyó a los investigadores de los datos personales del sujeto. Con el nombre del autor y las imágenes del robo, el caso se resolvió en poco tiempo.

Tras una exhaustiva pesquisa, la Justicia determinó que el malviviente era Francisco López Romero, un hombre de 40 años con antecedentes penales por delitos de droga, usurpación y robos. El personal policial fue a buscarlo a su domicilio y lo detuvo sin oponer resistencia. Ante el peso de la evidencia, el ladrón confesó el delito y le dijo a la Policía que el teléfono se encontraba en la casa de su suegra. Los efectivos se dirigieron al lugar y recuperaron el celular, un Samsung A06. En la tarde de este viernes, la víctima del robo fue citada para que se le haga entrega del equipo móvil.

La investigación también reveló un dato que causó gran conmoción. La pesquisa policial determinó que el vehículo en el que el ladrón se dio a la fuga era un automóvil oficial de la Municipalidad de Rawson. Según trascendió, el sujeto trabajaba para la comuna y se desempeñaría también como conductor de los móviles municipales, lo que le permitió tener acceso al vehículo para cometer el ilícito y escapar de la escena. Este hecho agravó su situación procesal.

En la jornada del pasado miércoles, se llevó a cabo la audiencia de formalización y control de detención de López Romero, quien no pudo explicar ante la Justicia su accionar y, ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez decidió que esperará la audiencia de juicio detenido, sin gozar de ningún beneficio.