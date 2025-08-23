El Departamento de Drogas Ilegales de la Policía de San Juan, en un operativo de alto impacto en la lucha contra el narcotráfico, realizó un allanamiento en el barrio Las Lagunas, la localidad de La Bebida, en el departamento Rivadavia. La acción que se llevó a cabo en la tarde del miércoles 20, tuvo como objetivo desarticular un presunto punto de venta de estupefacientes y terminó con una nueva detención para una mujer de 30 años que, ya cumplía con una detención domiciliaria por un delito de la misma índole.

La detenida tenía una prisión domiciliaria por venta de drogas y ahora podría ir a la cárcel.

El procedimiento se ejecutó a partir de una investigación que se inició tras recibir varias denuncias anónimas que señalaron la actividad ilícita que se desarrollaba en la vivienda. Una vez que reunieron las pruebas suficientes, los efectivos de la División de Drogas Ilegales coordinaron el allanamiento con la Unidad Fiscal Federal. La operación contó la colaboración del Grupo Geras, cuyos miembros brindaron el apoyo táctico necesario para asegurar la zona y garantizar la integridad de todo el personal interviniente.

En el interior del domicilio allanado, los policías encontraron una considerable cantidad de elementos que se relacionaron directamente con la comercialización de estupefacientes. El hallazgo más significativo fue la incautación de alrededor de 400 gramos de una sustancia en polvo de color blanco que, por sus características, se presumía que era clorhidrato de cocaína, lo que luego fue confirmado. Además de la droga, los agentes secuestraron una balanza de precisión digital y diversos elementos que se utilizan para el fraccionamiento y la preparación de las dosis, tales como envoltorios de nylon y recortes.

También fue secuestrada una importante suma de dinero en efectivo. En total, $430.000, una cifra que corroboró la hipótesis de que el lugar funcionaba como un activo kiosco de drogas. El dinero, que estaba distribuido en varios fajos, fue puesto en resguardo como evidencia del delito.

El operativo culminó con la detención de la única persona que se encontraba en la vivienda, una mujer de 30 años. La situación de la mujer se agravó de inmediato al descubrir que ya tenía antecedentes por un delito similar y, al momento del allanamiento, gozaba de un beneficio de detención domiciliaria. Esto evidenció una clara reincidencia, poco respeto y desprecio por las medidas judiciales que se le impusieron.

Tanto la detenida como la totalidad de los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia Federal, que continúa con la investigación para determinar el alcance de la red de narcotráfico y la posible participación de otras personas.