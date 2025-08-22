Virginia Gallardo, panelista del programa Mujeres Argentinas, se mostró emocionada al explicar públicamente su candidatura a diputada nacional por Corrientes, en la lista de La Libertad Avanza. “Tengo todo para perder”, expresó entre lágrimas.

La postulante, que encabeza la lista de LLA, señaló que su decisión no está motivada por el dinero y que se enfrenta a críticas del senador José Mayans. “No me mueve la plata. Todo me da miedo. Entro con los mismos valores. Quiero aportar un granito de arena por mi hija, por los hijos de todos. Quiero un país mejor”, afirmó.

Gallardo detalló que antes de aceptar evaluó los pros y contras, y que su motivación es representar a los correntinos. Recordó sus raíces humildes y la formación académica y artística que logró gracias al esfuerzo de su familia. “Soy la misma chica que desde toda la vida va al súper, sale a caminar, vive en la misma casa que nació”, agregó.

Sobre eventuales presiones políticas, la candidata advirtió que defenderá sus convicciones personales: “Cuando me convocaron, les dije: ‘Se están comprando un problema’. No me conocen. Probablemente, diga lo que sienta, aunque me perjudique en mis convicciones y manifestaciones públicas”.

Además, expresó su entusiasmo por recorrer la provincia y escuchar a la gente: “Quiero que la gente venga, me putee si quiere, que me venga a contar. No quiero escuchar al político ni los números y estadísticas”.

En referencia a las declaraciones de Mayans sobre su remuneración, Gallardo respondió desde redes sociales: “Más tonto y estúpido Sr. Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera”.

Entre emoción y firmeza, Gallardo reiteró: “Estoy dejando mi vida, mi trabajo. Quiero un país mejor por mi hija y para todos nuestros hijos. Yo tengo todo para perder”.