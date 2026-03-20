Más de 150 trabajadores de la empresa Aramark que prestan servicios de catering en la mina Veladero atraviesan horas decisivas ante el inminente cambio de concesión. La firma perderá el contrato de gastronomía y hotelería a fin de mes, cuando será reemplazada por JSC Mining, lo que obliga a los empleados a enfrentar una disyuntiva compleja: aceptar la continuidad laboral sin antigüedad o desvincularse con indemnización completa pero sin garantías de reempleo.

El impacto de la transición genera preocupación en la totalidad del plantel, que representa cerca del 85% de la fuerza laboral del departamento Iglesia. Las condiciones de trabajo en alta montaña, con extensos períodos alejados de los centros urbanos y de las familias, profundizan la incertidumbre frente a un escenario que combina desgaste laboral acumulado y falta de certezas sobre el futuro inmediato.

El cambio contractual establece que aquellos empleados que sean absorbidos por la nueva empresa perderán la antigüedad acumulada hasta el 31 de marzo. En contrapartida, quienes no continúen en sus funciones accederán a una indemnización conforme al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla todos los rubros legales pero implica la desvinculación definitiva.

El dilema

La propuesta formal presentada por la empresa saliente plantea dos escenarios sin punto intermedio. Por un lado, la desvinculación total con el pago completo de indemnizaciones. Por otro, la continuidad laboral bajo un nuevo empleador, manteniendo condiciones salariales y de categoría, pero reiniciando el cómputo de antigüedad.

Para los trabajadores con varios años de servicio, la pérdida de antigüedad representa una diferencia significativa en términos de derechos laborales. Este aspecto no solo impacta en eventuales indemnizaciones futuras, sino también en la estabilidad dentro del empleo y en la proyección a largo plazo dentro de la actividad.

Audiencia y negociaciones en curso

El conflicto fue abordado en una audiencia realizada el 19 de marzo en la Subsecretaría de Trabajo de San Juan, con la participación de representantes sindicales, empresas involucradas y autoridades laborales. En ese ámbito, se solicitó a la nueva concesionaria la presentación de un listado completo del personal que será incorporado, junto con las condiciones de contratación correspondientes.

Durante la instancia, el sindicato ratificó el estado de alerta y anticipó posibles medidas de fuerza en caso de no alcanzarse una solución. Asimismo, se estableció un cuarto intermedio hasta el 25 de marzo, fecha en la que se espera avanzar en definiciones que permitan despejar la incertidumbre.

Cuestionamientos y clima de malestar

En paralelo a la negociación formal, emergieron cuestionamientos internos por parte de los trabajadores hacia la representación sindical. La percepción de falta de acompañamiento durante el proceso se suma a un escenario de tensión creciente, en el que las decisiones a tomar tienen impacto directo en la estabilidad económica de cientos de familias.

El clima en el sector combina incertidumbre laboral con una sensación de desprotección. Mientras se acerca la fecha límite para el traspaso de operaciones, los trabajadores continúan desempeñando sus tareas habituales en la mina, a la espera de definiciones que marcarán su futuro económico y profesional.