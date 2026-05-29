Campeonato Cordillerano de saltos hípicos 2026 recibirá a más de 300 jinetes

San Juan volverá a convertirse este fin de semana en uno de los principales escenarios del deporte ecuestre argentino con una nueva edición del Campeonato Cordillerano de Saltos Hípicos 2026, que se realizará del 29 al 31 de mayo en el Jockey Club San Juan.

El certamen, considerado uno de los más importantes del calendario nacional, reunirá a más de 300 jinetes y amazonas provenientes de distintas provincias argentinas, además de una importante cantidad de caballos que serán alojados especialmente en las instalaciones del club durante las jornadas de competencia.

Con más de 30 años de historia, el Cordillerano se consolidó como una de las fechas más tradicionales del circuito de salto argentino, convocando tanto a jóvenes deportistas en formación como a figuras consagradas de la disciplina.

Durante el campeonato se disputarán pruebas de distintas categorías, desde niveles iniciales hasta competencias de alta exigencia técnica. Las actividades deportivas se desarrollarán entre las 9 y las 18 horas y estarán abiertas al público con entrada libre y gratuita.

Además del aspecto competitivo, el evento incluirá propuestas recreativas y comerciales destinadas a toda la familia. El predio contará con paseo de compras, actividades infantiles y una oferta gastronómica regional para quienes asistan al torneo.

Como parte de las actividades sociales tradicionales del campeonato, el viernes 29 se realizará la Fiesta Típica del Cordillerano, un encuentro que reúne a clubes, familias y deportistas vinculados al ambiente ecuestre.

En tanto, el sábado 30 tendrá lugar un remate de caballos de salto organizado por el Haras San Luis, de Córdoba, propiedad del jinete de primera categoría Luis Maldonado. La subasta incluirá ejemplares de alto nivel deportivo y convocará a criadores, entrenadores e inversores relacionados con la actividad.

Desde la organización destacaron que el torneo no solo sobresale por el nivel técnico de las competencias, sino también por la hospitalidad sanjuanina y el entorno natural que acompaña cada edición. El Cordillerano se mantiene así como uno de los eventos deportivos más relevantes del interior del país dentro del calendario ecuestre nacional.