Campi reveló por qué casi termina a las piñas con Ricky Martin

Hay anécdotas que quedan guardadas por años hasta que el momento justo las saca a la luz. Campi, cuya carrera despegó en 1995 de la mano de Nicolás Repetto pero alcanzó la cima en VideoMatch, visitó a Las Chicas de la Culpa y recordó el día que casi se fue a las manos con una estrella mundial.

Todo comenzó cuando la producción de Marcelo Tinelli le dio una misión clara. El humorista relató que "Nos mandaron a José María Listorti y a mí a buscar el saludo de Ricky Martin". En esos tiempos la logística era muy distinta a la actual. Según explicó, "Era una época en la que no había celular" y eso los obligó a permanecer encerrados. "Estuvimos cinco días esperando que suene el teléfono. Queríamos ir a comer a un restaurante", rememoró sobre la larga espera en un hotel.

Finalmente, al quinto día llegó el llamado esperado para ir a las oficinas de Sony. Sin embargo, lo que debía ser un trámite rápido se transformó en un conflicto inesperado cuando el cantante lo vio. Campi contó que el artista le dijo algo al productor y este se le acercó para decirle "Bueno, vamos a grabar el saludo. Pero vos mejor no".

La situación despertó el temperamento del actor, quien no entendía el motivo del rechazo. "Yo soy Tano. ¿Viste?", bromeó sobre su reacción. Ante su insistencia por saber qué pasaba con frases como "¿Cómo? ¿Qué pasó?" o "No, no, que vos mejor no", el productor no sabía qué responder, hasta que el propio Ricky Martin intervino. Campi lo encaró preguntando "¿Por qué no, Ricky? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Yo estoy laburando". La respuesta del músico fue tajante: "No, bueno, porque no tengo ganas de hacer humor".

Lejos de calmar las aguas, esa frase indignó aún más al comediante, quien sintió que su trabajo no estaba siendo respetado tras la espera. "Yo le dije 'Pero yo hago el humor. Vos no. Vos mandá el saludo, nada más. Hace cinco días que te espero acá, muchacho. Yo no tengo un disco tuyo, ¿eh? Yo estoy laburando'", recordó sobre su descargo cara a cara con el ídolo.

El clima se puso espeso y la violencia física estuvo a centímetros de distancia. "Se paró Ricky, me paré yo. Yo no reculo, entro a encarar, y Ricky también, y nos frenaron los productores", detalló con sinceridad. A la distancia, Campi analiza el episodio con gracia y admite que la intervención de terceros fue providencial. El desenlace fue desfavorable para el humorista, quien concluyó que "Menos mal que nos frenaron, porque me cag… a trompadas, ¡porque es enorme! Y al final no aparecí en el video. La ganó Ricky, obvio".