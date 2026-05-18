El mediocampista del Club Atlético de Madrid y figura en la órbita de la selección española, Fermín López, quedó descartado para el Mundial 2026 luego de sufrir una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho durante el partido frente al Real Betis.

La lesión se produjo en el último tramo de la temporada, en un encuentro en el que el jugador fue titular, pero debió ser reemplazado tras sentir molestias en la zona del pie. Los estudios posteriores confirmaron el peor diagnóstico: fractura y necesidad de intervención quirúrgica.

El club informó que el futbolista deberá pasar por el quirófano en los próximos días, con un tiempo estimado de recuperación que supera los plazos previos al inicio del torneo, lo que lo deja automáticamente fuera de la convocatoria final del seleccionador.

La noticia representa un problema para el cuerpo técnico de España, que ya venía evaluando variantes en el mediocampo de cara a la lista definitiva del Mundial. Fermín era uno de los nombres que aparecía con posibilidades de integrar la nómina final.

El entrenador de la selección, Luis de la Fuente, deberá ahora reorganizar su esquema y buscar alternativas entre los preconvocados, en un contexto donde otras lesiones también vienen afectando la planificación del equipo nacional.

El Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, comenzará el 11 de junio y la lista definitiva de 26 jugadores se conocerá en los próximos días, lo que deja poco margen de reacción para la selección española.