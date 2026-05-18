El adolescente de 17 años acusado de haber asesinado al playero Bruno Bussanich en Rosario volvió a quedar detenido este lunes, en una causa que ya había tenido múltiples intervenciones judiciales desde el hecho ocurrido en marzo de 2024.

El joven había sido identificado previamente como el presunto autor material del ataque a la estación de servicio donde trabajaba la víctima, un hecho que se produjo en medio de una escalada de violencia vinculada al crimen organizado en la ciudad santafesina.

La investigación sostiene que el ataque ocurrió cuando el agresor ingresó armado al lugar y disparó contra el empleado sin mediar palabra, en un episodio que quedó registrado por cámaras de seguridad y que generó un fuerte impacto social en Rosario.

Tras su detención inicial en 2024, el menor quedó bajo la órbita de la Justicia de menores, dado que por su edad no es punible según la legislación vigente, lo que derivó en distintas medidas de resguardo y seguimiento judicial.

En esta nueva instancia, las autoridades volvieron a disponer su aprehensión mientras avanza la causa principal, que busca determinar no solo su responsabilidad material, sino también posibles conexiones con estructuras criminales más amplias que operaban en la región.

El caso del playero Bussanich continúa siendo uno de los episodios más resonantes de la violencia reciente en Rosario, y sigue bajo investigación de fiscales especializados en homicidios.