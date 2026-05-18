El Gobierno de San Juan avanza con una agenda cargada de metas para cumplir con la provincia en materia infraestructural. Por un lado, avanza el plan en el departamento de Rawson del proceso de licitación para la modernización y ampliación del Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro, conocido como “La Rotonda”, superando una etapa administrativa clave con la recepción de diez propuestas empresariales. Este centro es considerado de vital importancia no solo para los vecinos de la zona, sino para la red de salud de toda la provincia debido a su alta convocatoria.

El secretario de Infraestructura, Ariel Villavicencio, explicó a DIARIO HUARPE que el proceso evaluatorio está en marcha: “Esa licitación ya está en proceso. Tuvimos 10 ofertas. Como dije, hubieron nueve ofertas por debajo del presupuesto oficial, una sola por encima”. Según el funcionario, el presupuesto oficial rondaba los $6.000.000, pero las ofertas se situaron mayoritariamente en los $5.000.000, lo que representa una noticia positiva para las arcas provinciales.

“Si todo anda bien, en unos 45 días ya deberíamos tener la empresa adjudicataria”, adelantó.

Una obra de 3.200 metros cuadrados

El proyecto para el centro de salud es ambicioso y busca actualizar las instalaciones a las exigencias médicas actuales. La intervención contempla tanto la recuperación de la estructura existente como la creación de nuevos espacios funcionales. Villavicencio detalló que la obra “contempla lo que es refacción de los existentes, que son 2.500 m² de reparación, modernización y actualización, y a su vez hay una ampliación con todo obra nueva de 700 m²”.

Con un total de 3.200 metros cuadrados de intervención, la provincia busca cumplir con las expectativas del Ministerio de Salud.

“Es un centro de salud muy convocante,creemos que vamos a poder dar respuesta a todo lo que nos requiere la salud de San Juan”, remarcó el secretario.

El futuro de la Ruta 40 y la gestión nacional

Respecto a la Ruta 40, la situación administrativa presenta desafíos distintos al encontrarse bajo jurisdicción federal. Actualmente, la provincia se apoya en un convenio marco que le permite interactuar en las rutas nacionales que atraviesan San Juan. El proyecto integral de la ruta está dividido en tres etapas, de las cuales solo una se encuentra activa desde el punto de vista documental.

Villavicencio fue cauto pero optimista sobre el avance de los tramos restantes:

“La Ruta 40 hoy está en manos del Gobierno Nacional. Nos quedan por ejecutar dos tramos más, que son los que el gobernador y el ministro están gestionando, y seguimos buscando algunas alternativas para poder completar ese proyecto”.

Aunque el funcionario aclaró que aún se encuentran en etapa de gestión y no hay definiciones concretas, aseguró que existen “buenas perspectivas” para destrabar los fondos y la ejecución de las obras pendientes en la arteria nacional.