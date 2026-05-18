Chiche Gelblung fue hospitalizado y se encuentra en terapia intensiva

La salud de Chiche Gelblung genera una nueva alerta en el mundo del espectáculo tras confirmarse su traslado a una unidad de cuidados críticos. Durante la mañana de este lunes 18 de mayo, el reconocido periodista de 82 años fue ingresado de urgencia luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en su domicilio. El objetivo del equipo médico es realizarle diversos chequeos para estabilizar su situación.

Este nuevo episodio ocurre poco después de su última intervención el pasado 20 de abril, fecha en la que debieron colocarle dos stents debido a complicaciones circulatorias en una de sus piernas.

En aquella ocasión, Gelblung salió al cruce de los rumores que hablaban de un problema cardíaco más grave y definió su estado como algo vinculado "a un cuadro de fatiga extrema". A pesar de que los profesionales le habían indicado reposo absoluto y que se guardara, él decidió retomar su rutina laboral de manera casi inmediata.

Sin embargo, un accidente doméstico ocurrido días atrás podría ser la clave de su presente clínico. Pía Shaw detalló que el conductor tuvo un golpe que inicialmente decidió ignorar. "Hay que decir que previo a esto, la semana pasada tuvo una caída en su casa a la cual no le dio importancia y siguió con su actividad habitual. Sin embargo, le quedó una cicatriz en el lado izquierdo de la cara, cerca del ojo, que también los médicos están atendiendo ahora", explicó la panelista.

En este momento, los especialistas centran sus esfuerzos en entender si este golpe influyó en su descompensación actual. "Chiche sufrió una caída la semana pasada pero él no le dio importancia.

Ahora, los médicos intentan determinar si la descompensación de las últimas horas tuvo algo que ver con ese episodio o no", añadió Shaw sobre la incertidumbre que rodea el caso. Por ahora, el comunicador permanece bajo estricta vigilancia médica a la espera de una evolución favorable.