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San Juan RC se consagró subcampeón de la Superliga de hockey en Rosario
POR REDACCIÓN
El San Juan Rugby Club cerró este domingo una participación de alto vuelo en la primera fase de la Superliga de la Confederación Argentina de Hockey. El elenco santaluceño, que viajó a Rosario con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se consagró subcampeón tras caer en una final sumamente ajustada frente a Universitario de Córdoba por 2 a 1 en el Estadio Mundialista Luciana Aymar.
El camino de las Piuquenes fue impecable hasta el partido decisivo. Integraron el Grupo A, donde terminaron líderes con 7 puntos tras empatar con Universitario de Córdoba (1-1), vencer a Universitario de Tucumán (2-1) y derrotar al local, Provincial de Rosario (1-0). En semifinales, el equipo mostró su temple al eliminar por penales a Universitario de Bahía Blanca tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.
En el choque por el título, disputado este domingo a las 14:40, la paridad fue la constante. Martina Guimaraes Videla anotó el descuento para las sanjuaninas, pero no alcanzó para torcer el rumbo ante las cordobesas, que se quedaron con el único pasaje a la Fase Final de junio.
A pesar de no lograr la clasificación, la performance del plantel fue valorable, compitiendo al máximo nivel entre los 32 mejores equipos del país. La delegación estuvo capitaneada por Renata Yuba y contó con actuaciones destacadas de Catalina Castro y Delfina Sánchez, quienes fueron piezas clave en el goleo durante todo el certamen.
Si bien el equipo de Santa Lucía no pudo acceder a la instancia definitiva, San Juan ya tiene un representante asegurado en la Fase Final que se jugará del 17 al 21 de junio en Rosario: la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), elenco que clasificó gracias a su desempeño en la temporada 2025.