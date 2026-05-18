El San Juan Rugby Club cerró este domingo una participación de alto vuelo en la primera fase de la Superliga de la Confederación Argentina de Hockey. El elenco santaluceño, que viajó a Rosario con el apoyo del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, se consagró subcampeón tras caer en una final sumamente ajustada frente a Universitario de Córdoba por 2 a 1 en el Estadio Mundialista Luciana Aymar.

El camino de las Piuquenes fue impecable hasta el partido decisivo. Integraron el Grupo A, donde terminaron líderes con 7 puntos tras empatar con Universitario de Córdoba (1-1), vencer a Universitario de Tucumán (2-1) y derrotar al local, Provincial de Rosario (1-0). En semifinales, el equipo mostró su temple al eliminar por penales a Universitario de Bahía Blanca tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

En el choque por el título, disputado este domingo a las 14:40, la paridad fue la constante. Martina Guimaraes Videla anotó el descuento para las sanjuaninas, pero no alcanzó para torcer el rumbo ante las cordobesas, que se quedaron con el único pasaje a la Fase Final de junio.

A pesar de no lograr la clasificación, la performance del plantel fue valorable, compitiendo al máximo nivel entre los 32 mejores equipos del país. La delegación estuvo capitaneada por Renata Yuba y contó con actuaciones destacadas de Catalina Castro y Delfina Sánchez, quienes fueron piezas clave en el goleo durante todo el certamen.

Si bien el equipo de Santa Lucía no pudo acceder a la instancia definitiva, San Juan ya tiene un representante asegurado en la Fase Final que se jugará del 17 al 21 de junio en Rosario: la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), elenco que clasificó gracias a su desempeño en la temporada 2025.