Con el objetivo de potenciar la oferta exportable de la provincia, el Gobierno de San Juan lanzó la convocatoria oficial para las empresas que deseen participar en la 138º Exposición Rural de Palermo, en Buenos Aires. Las firmas interesadas tienen tiempo de postularse hasta el 29 de mayo para integrar el stand oficial que coordinan en conjunto los ministerios de Producción, Turismo y Minería.

El evento, que se desarrollará del 16 al 26 de julio, representa una oportunidad única para el sector agroindustrial. Según informaron desde la Dirección de Comercio Exterior, la provincia brindará de forma gratuita el espacio físico del stand y la infraestructura necesaria para la exhibición y degustación de productos, permitiendo a los empresarios locales ahorrar los altos costos de contratación en el predio ferial.

La convocatoria está dirigida a productores y empresarios sanjuaninos que cuenten con productos listos para la comercialización nacional e internacional. Para garantizar la seguridad alimentaria y la calidad de la delegación, es requisito obligatorio que los interesados estén inscriptos en: Registro Nacional de Establecimientos (RNE) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA).

Es importante que las empresas interesadas tengan en cuenta que, si bien el acceso al stand y la disposición del espacio no tienen costo, cada firma deberá hacerse cargo de los gastos relacionados con el alojamiento y los pasajes de su personal.

Debido a que los cupos son limitados, se recomienda iniciar el proceso de inscripción a través de la Secretaría de Coordinación para el Desarrollo Económico antes del cierre del plazo, para asegurar un lugar en la vidriera de negocios más trascendente del país.

El Dato

Los interesados que deseen participar deben incribirse en el siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/1IREWvFmxQMBpi5A44ikUflUZX1nDn1qxThXBoBXAnLM/viewform?edit_requested=true