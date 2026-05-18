Detuvieron a un cuarto sospechoso por el robo y abuso en Concepción

La investigación por el violento robo y abuso ocurrido en una vivienda de Concepción sumó un nuevo capítulo este lunes con la detención de un cuarto sospechoso en Pocito. La fiscal Claudia Salica López confirmó que el procedimiento se realizó en una vivienda ubicada sobre calle 7 de Septiembre al 1060 sur y que durante el allanamiento encontraron pertenencias de las víctimas. El detenido fue identificado como Narváez, de 18 años, y quedó vinculado al hecho que conmocionó a San Juan durante el fin de semana.

Allanamiento por el caso de Concepción. Foto: DIARIO HUARPE.

“Continuamos trabajando junto al doctor Catalano para dar con el presunto cuarto autor del hecho. A partir del análisis de las cámaras de seguridad surgió la participación de esta persona, tanto en momentos previos como posteriores al ataque”, explicó a DIARIO HUARPE la fiscal ante la prensa luego del operativo.

La causa investiga el ingreso de varios delincuentes a una vivienda del barrio Concepción en Capital, donde una mujer y sus dos hijos fueron reducidos durante una entradera. En el episodio, además del robo, una adolescente de 13 años habría sufrido un ataque sexual, situación que agravó el impacto social del caso y aceleró el avance de la investigación judicial.

Foto: DIARIO HUARPE.

Durante el procedimiento realizado este lunes, los investigadores secuestraron elementos que pertenecerían a la familia damnificada. Según indicó Salica López, parte importante de los objetos sustraídos ya había sido recuperada en otros allanamientos realizados durante las últimas horas en distintos puntos del Gran San Juan.

“Entre las pertenencias del detenido se encontraron efectos que le pertenecen a la damnificada. Además, se han recuperado la mayoría de los elementos robados”, señaló la funcionaria judicial.

En paralelo, otros equipos judiciales continuaban desarrollando medidas simultáneas. “En estos momentos hay allanamientos en otros domicilios y estamos esperando esos resultados”, agregó.

Lugar del allanamiento. Foto: DIARIO HUARPE.

Cómo sigue la investigación

Durante la mañana de este lunes también se desarrolló el control de detención de Agustín Vila y Juan Tello Giménez, quienes ya habían sido arrestados por la causa. La Fiscalía solicitó una prórroga de 72 horas para continuar incorporando pruebas y avanzar con nuevas medidas procesales.

“Mañana al mediodía se realizará la audiencia videograbada para escuchar el testimonio de la niña”, confirmó Salica López al referirse a la declaración que se tomará bajo el sistema de Cámara Gesell.

Mientras tanto, el tercer detenido menor de edad continúa a disposición de la Justicia Penal Juvenil y su situación procesal será analizada por separado debido a su edad. La investigación sigue abierta y no descartan nuevas detenciones en las próximas horas.