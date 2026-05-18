El budín de naranja sin harina ni azúcar se consolida como una de las preparaciones más elegidas dentro de las recetas saludables, especialmente por quienes buscan opciones caseras más livianas sin resignar sabor ni textura. La propuesta se destaca por su facilidad de elaboración y por aprovechar el sabor natural de la fruta como base del dulzor.

Este tipo de preparación suele reemplazar la harina tradicional por ingredientes como avena o alternativas sin TACC, y elimina el azúcar refinado, apelando a endulzantes naturales o directamente al aporte de la naranja. El resultado es un budín húmedo, con miga suave y aroma cítrico intenso, ideal para acompañar el mate o el café de la tarde.

Ingredientes:

Naranjas: 2 unidades

Huevos: 3 unidades grandes.

Harina alternativa: 1 taza de harina de avena o de almendras

Endulzante: ½ taza de una opción natural (eritritol, stevia o azúcar de coco).

Polvo de hornear: 1 cucharadita.

Esencia de vainilla: 1 cucharadita (opcional, para realzar el aroma).

El paso a paso habitual incluye el uso de jugo y ralladura de naranja, huevos y un ingrediente que aporta estructura, como avena procesada o yogur, lo que permite mantener la consistencia sin necesidad de harinas refinadas. Además, el polvo de hornear ayuda a lograr una textura esponjosa y aireada durante la cocción.

Una de las claves de esta receta es no abrir el horno durante la cocción para evitar que el budín se baje, y dejarlo enfriar completamente antes de desmoldar, lo que mejora su firmeza y presentación final. También se puede sumar esencia de vainilla o endulzantes naturales según el gusto personal.

En este contexto, las versiones sin harina ni azúcar se volvieron tendencia dentro de la cocina casera, ya que permiten disfrutar de un clásico de la repostería con una impronta más saludable y adaptable a distintas dietas.