Sergio Vallejos, dirigente de Evolución Liberal y excandidato a gobernador de San Juan, publicó un comunicado luego de ser denunciado por violencia de género por su pareja. El referente político negó las acusaciones, aseguró que demostrará su inocencia ante la Justicia y denunció que detrás de la difusión del caso existe una supuesta operación política destinada a perjudicarlo públicamente. La causa es investigada por la UFI Cavig y ya derivó en el secuestro de tres armas durante un allanamiento realizado en su vivienda.

“Soy una persona pública y, dada la trascendencia pública que tomó una situación privada y personal, considero necesario dar las explicaciones correspondientes”, expresó Vallejos en el inicio del comunicado difundido este domingo. En el mismo texto sostuvo que atraviesa “una triste situación de separación” y cuestionó el tratamiento mediático que tuvo el caso en las últimas horas.

“Existe un despliegue mediático orientado a provocar un daño sobre mi imagen personal y política. No tengo dudas de que detrás de esta campaña hay sectores del poder de San Juan a los que les incomoda mi posición política”, afirmó el dirigente liberal. Además, agregó: “Hay un claro aprovechamiento político de una situación dolorosa y privada que hoy estoy atravesando”.

En otro tramo del escrito, Vallejos insistió en que buscará probar su inocencia durante el proceso judicial. “Voy a demostrar ante la Justicia que soy inocente y que la verdad terminará saliendo a la luz, aunque algunos sectores hagan el mayor esfuerzo posible para perjudicarme y ensuciar mi imagen pública”, manifestó.

Sobre el allanamiento realizado en su domicilio, el excandidato también respondió por las armas secuestradas. “Las armas son de mi propiedad, soy legítimo usuario y todas se encuentran debidamente registradas a mi nombre. Me sorprende profundamente el secuestro de elementos adquiridos legalmente”, sostuvo. Finalmente, concluyó: “Como persona pública tengo la obligación de dar explicaciones y acá estoy. Tengo fe en que la verdad siempre triunfa sobre la mentira”.

La causa judicial

La denuncia fue presentada en la Unidad Fiscal de Investigaciones Cavig luego de un episodio ocurrido durante la madrugada del sábado. Según trascendió de fuentes vinculadas a la investigación, la mujer declaró que al regresar a la vivienda encontró a Vallejos alterado y que, en medio de una discusión, fue sujetada de los brazos, insultada y amenazada.

El fiscal Mario Panetta confirmó que la causa fue iniciada por presuntas lesiones leves y amenazas simples, aunque evitó brindar mayores detalles debido a que el expediente todavía no fue formalizado. “Hay una denuncia presentada por una persona que manifestó ser pareja del denunciado y existen lesiones comprobadas”, indicó el funcionario judicial.

Además, explicó que el Ministerio Público Fiscal continúa reuniendo pruebas para definir los próximos pasos procesales. “Tenemos un plazo inicial de 15 días para avanzar con distintas medidas investigativas y determinar si corresponde formalizar la investigación”, señaló.