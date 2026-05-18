Receta de tarteletas de masa sablé y crema pastelera para deleitar a todos

Encontrar el punto justo entre una base crocante y un relleno aireado es el gran desafío de cualquier pastelero aficionado. Cami Homs compartió su método para elaborar tres variedades de tarteletas que conquistan cualquier paladar: frutillas con crema, banoffee y key lime pie. El proceso comienza con la masa sablé, una preparación que se distingue por su alto contenido de manteca y una textura que se deshace en la boca.

Para obtener este resultado, la receta indica batir 300 gramos de manteca pomada junto con 300 gramos de azúcar hasta lograr una consistencia cremosa. Luego se incorporan tres cucharaditas de esencia de vainilla y tres huevos. El paso fundamental llega con los 750 gramos de harina tamizada. Sobre este punto, la receta explica que "no se amasa demasiado para evitar que quede dura después del horno". Tras un descanso de 60 minutos en la heladera, la masa se estira en moldes de 20 centímetros y se cocina a 160 grados durante 20 minutos.

El corazón de la propuesta clásica es la crema pastelera, donde el secreto es la paciencia. La técnica consiste en calentar 500 cc de leche y sumarle una mezcla de cuatro yemas, 50 gramos de almidón de maíz, 130 gramos de azúcar y esencia de vainilla. La receta indica que "para lograr una textura firme pero cremosa, la mezcla debe cocinarse lentamente y sin dejar de revolver" para evitar la formación de grumos indeseados.

Quienes busquen sabores más intensos pueden optar por la versión banoffee, que utiliza medio kilo de dulce de leche y una ganache de 250 gramos de chocolate amargo derretido en 200 cc de crema. Por otro lado, la key lime pie requiere mezclar 800 cc de leche condensada con seis yemas y 240 cc de jugo de lima y limón. Esta última variedad se lleva al horno a 150 grados por 25 minutos. El consejo para este paso es que "al mover la tartera, el relleno debe moverse como una gelatina, no tiene que estar líquido" para saber que está listo para retirar.