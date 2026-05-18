La suerte volvió a sonreírle a San Juan en el Telekino. Un apostador de la provincia se convirtió en uno de los ganadores de los premios especiales de $2.500.000 correspondientes al sorteo Nº 2428, realizado este domingo, dentro de la categoría “Premios con el número de cartón”.

El cartón ganador fue el número 0.280.407, vendido en territorio sanjuanino, lo que ubicó a un jugador local entre los cinco afortunados que accedieron a este premio extra de $2,5 millones.

En esta edición, el pozo principal del juego quedó vacante. El premio mayor, destinado a quienes lograran los 15 aciertos, superaba los $409 millones, aunque ningún participante consiguió completar la combinación ganadora.

Detrás de ese resultado, el sorteo dejó además 19 apostadores con 14 aciertos, quienes obtuvieron $606.758 cada uno, mientras que en el Rekino también hubo ganadores: 16 personas alcanzaron 14 aciertos y recibieron $266.861.

Los números sorteados en esta edición del Telekino fueron: 02, 03, 06, 07, 09, 10, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24 y 25. El próximo sorteo ya tiene fecha confirmada para el 24 de mayo, con un pozo estimado en $850 millones en premios totales.