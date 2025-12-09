Un reciente estudio elaborado por la consultora Focus Market reveló que la canasta navideña en Argentina mostró un aumento del 27% en 2025 en comparación con el año anterior. Este incremento refleja cambios tanto en productos alimenticios como en artículos de decoración, con variaciones marcadas según el tipo y origen de los productos.

En el rubro decoración, los precios subieron en promedio un 12% interanual. Los mayores aumentos se registraron en pesebres de nueve piezas (+28%), juegos de luces LED cálidas (+27%) y guirnaldas verdes (+18%). Por otro lado, algunos productos como las coronas navideñas (-17%) y los sets de 24 adornos (-29%) mostraron una reducción en sus precios. El costo total de los ocho artículos medidos pasó de $377.504 a $423.955.

Publicidad

En cuanto a los alimentos típicos de las fiestas, la suba fue aún más pronunciada. Destacan la torta española de frutos secos (+47%), el pan dulce con frutas (+44%) y el turrón blando de almendra (+38%), mientras que productos como el pan dulce con chips de chocolate (+9%), las garrapiñadas de maní (+7%) y el champagne (+1%) aumentaron menos. En conjunto, el valor promedio de los 12 productos relevados se elevó de $75.013 en 2024 a $95.401 en 2025.

El informe de Focus Market subraya que “dos de los tres productos que más aumentaron dentro de la canasta son importados”, y explica que en decoración la apertura del mercado contribuyó a moderar precios en varias categorías. En contraste, los alimentos importados permanecen más afectados por la fluctuación del tipo de cambio y la disponibilidad de stock.

Publicidad

Respecto al comportamiento de los consumidores, el estudio indica que el 74% prioriza promociones y descuentos al momento de hacer sus compras navideñas. Además, un 9% opta por financiamiento en cuotas y un 7% aprovecha beneficios por pago con débito o QR.

En términos de financiamiento, el 61% utiliza tarjeta de crédito, el 16% espera el cobro del aguinaldo y el 12% recurre a rendimientos de cuentas remuneradas para costear sus gastos festivos. También se observó que las compras tienden a concentrarse en el corto plazo: el 44% inicia sus adquisiciones una semana antes de la Navidad, el 27% un mes antes y el 21% espera al fin de semana previo a las fiestas.

Publicidad

Damián Di Pace, director de Focus Market, comentó que “el foco de los consumidores en promociones y financiamiento muestra un mercado más maduro y competitivo”. Además, resaltó que “las estrategias comerciales que ofrecen descuentos atractivos y planes de pago accesibles serán clave para dinamizar las ventas y aprovechar el espíritu de las fiestas sin perder de vista la realidad económica”.