San Juan será sede del Aleph Hackathon, un encuentro de innovación y tecnología

La provincia de San Juan será sede de una nueva edición del Aleph Hackathon, un encuentro que reunirá durante tres días a desarrolladores, emprendedores, profesionales y estudiantes para crear soluciones innovadoras basadas en tecnologías emergentes y el ecosistema cripto.

El evento se desarrollará del 20 al 22 de marzo en la sede del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, ubicada en Suipacha 377, y contará con modalidad híbrida, combinando participación presencial y online. La actividad será acompañada por el Centro de Economía del Conocimiento e Innovación de San Juan, que se suma como impulsor local de la iniciativa.

Durante las tres jornadas, los participantes trabajarán en equipos para desarrollar proyectos tecnológicos con el apoyo de mentores, workshops y acompañamiento de especialistas. La propuesta apunta a fomentar la innovación y fortalecer el ecosistema emprendedor, conectando a los asistentes con la comunidad tecnológica regional e internacional.

El cronograma prevé el inicio el viernes 20 de marzo entre las 18 y las 21, mientras que el sábado las actividades se desarrollarán entre las 10 y las 18. A lo largo del hackathon, los equipos tendrán la oportunidad de diseñar soluciones basadas en herramientas digitales, blockchain y otras tecnologías emergentes.

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Los organizadores destacaron que la convocatoria está abierta a personas con distintos niveles de experiencia, por lo que pueden participar tanto profesionales del sector tecnológico como estudiantes o interesados en el mundo de la innovación.

Además del trabajo colaborativo y la capacitación, los proyectos más destacados podrán acceder a premios, mentorías especializadas y a la posibilidad de presentar sus iniciativas en la Startup World Cup, una de las competencias internacionales más relevantes para emprendimientos tecnológicos.

El evento es organizado por Aleph Hackathon y cuenta con el apoyo de Cereceda & Asociados, que brindará soporte para el desarrollo de la actividad en la provincia.