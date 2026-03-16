Abrieron un taller para aprender técnicas de teatro de títeres

El Espacio Teatral Títeres en Serio sala TeS puso en marcha un taller de creación y actuación con títeres dirigido a adultos, coordinado por el titiritero David Gardiol. La propuesta comenzó el lunes 9 de marzo y se extenderá durante cuatro meses.

El curso se dicta una vez por semana, los lunes de 18 a 20 horas, y finalizará a fines de junio con una muestra abierta al público. En esa instancia, los participantes compartirán escenas creadas a partir del proceso de trabajo desarrollado durante el taller.

A lo largo de los encuentros, los asistentes abordarán distintas técnicas del teatro de títeres, entre ellas teatro de objetos, títeres de guante, títeres de manipulación directa y títeres bocones. La propuesta combina formación práctica y exploración creativa, con el objetivo de introducir a los participantes en el lenguaje escénico de los títeres.

Durante el proceso, cada participante también tendrá la oportunidad de construir sus propios personajes y experimentar con herramientas fundamentales del oficio, como la manipulación, la actuación y la creación de escenas.

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El taller está abierto a personas con o sin experiencia previa en el mundo del teatro o los títeres. La actividad tiene un costo mensual de $45.000.