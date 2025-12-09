La conferencia de prensa prevista este martes en Oslo con la opositora venezolana y ganadora del Nobel de la Paz , María Corina Machado , fue definitivamente anulada, informó el Instituto Nobel en la capital noruega. Esta decisión se comunica después de que, más temprano, la organización anunciara el aplazamiento del encuentro con la prensa, sin especificar el horario del evento ni los motivos concretos. El Instituto Nobel indicó que cualquier nueva convocatoria se notificaría “con un mínimo de dos horas de antelación” a los medios.

El portavoz del Instituto Nobel, Erik Aasheim , explicó que “María Corina Machado ha dicho ella misma lo difícil que fue venir a Noruega. Esperamos que asista a la ceremonia” de entrega del Nobel, que está programada para el miércoles en el ayuntamiento de Oslo. El sábado anterior, la institución había asegurado que la propia Machado, líder opositora venezolana y de 58 años, había confirmado telefónicamente su viaje para asistir a la gala de premiación.

Publicidad

No obstante, el paradero de Machado continúa siendo desconocido, ya que permanece en la clandestinidad desde agosto de 2024, tras las elecciones presidenciales en Venezuela. La comparecencia pública de Machado en Noruega representaría la primera desde enero de 2025 , cuando participó en una manifestación en Caracas. Machado entró en la clandestinidad luego de que Nicolás Maduro fuera investido para un tercer mandato en forma “inconstitucional” tras lo que ella denunció como un fraude electoral, mencionando que Maduro usurpó la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia y presentó copias de los votos emitidos como prueba, hechos que el oficialismo rechazó.

La llegada de Machado a Oslo ha estado rodeada de incertidumbre, dada la crisis de conectividad aérea que afecta a Caracas por la cancelación de varios vuelos internacionales y las advertencias de Estados Unidos sobre riesgos de sobrevolar la región debido a un despliegue militar estadounidense en el Caribe. El Instituto Nobel no entregó detalles sobre cómo habría salido del país, mientras se suman especulaciones sobre su traslado.

Publicidad

Diversos familiares y líderes políticos latinoamericanos ya se encuentran en Oslo para respaldar a la dirigente venezolana. Figuran en la ciudad la madre de Machado, Corina Parisca , su hermana Clara Machado y su hija Ana Corina Sosa , quien expresó estar “llena de ilusión y orgullo” ante la distinción. También se registró la llegada del presidente de Panamá, José Raúl Mulino , y está previsto el arribo del presidente argentino, Javier Milei , mientras que el mandatario paraguayo, Santiago Peña , viajará el miércoles para sumarse a la delegación continental.

A la ceremonia en el ayuntamiento de Oslo asistirá Edmundo González Urrutia , opositor venezolano exiliado en España, quien fue candidato en los comicios presidenciales de 2024 en los cuales Machado no pudo participar. Además, entre los asistentes figuran figuras culturales y políticas venezolanas en el exilio.

Publicidad

En Venezuela, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) , Diosdado Cabello , descalificó el Premio Nobel de la Paz , calificándolo como una “subasta” que se otorga “al mejor postor”. Cabello afirmó en declaraciones difundidas por EFE y AFP que desconocía detalles sobre la ceremonia en Oslo y reiteró no participar en “esa subasta”. Cabello ha sostenido durante meses que Machado se encuentra fuera del país, mientras que su entorno y los medios mantienen el misterio sobre su paradero. Los asistentes a la ceremonia recibirán una medalla de oro, un diploma y una suma de USD1,2 millones.



Fuente: Infobae