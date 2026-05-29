Cande Molfese reveló por qué cortó todo vínculo con Tini Stoessel

La ausencia de Cande Molfese en los shows de FUTTTURA generó una ola de rumores en las redes sociales. Ante las especulaciones de los fanáticos sobre una posible pelea por su cercanía con Cami Homs, la actriz se abrió sobre su realidad actual. En una charla con Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno, la artista fue contundente sobre el contacto con su ex compañera de elenco.

"Con Tini no hablo hace bastante, te diría desde 2023, más o menos, que no tenemos una conversación o nos escribimos" confesó para despejar dudas sobre el presente de ambas en el programa de streaming Bondi. A pesar de los años sin escribirse, aclaró que el sentimiento sigue intacto porque "hay algo que nos pasó que fue tan fuerte, que el amor para mí siempre va a ser intacto".

Para la protagonista de Barrabava, la falta de invitación a los recientes conciertos no fue un motivo de conflicto personal entre ellas. "No tengo ningún problema con ella ni creo que ella conmigo" aseguró con total tranquilidad ante la consulta de los periodistas. Respecto a las teorías que señalaban a Cami Homs como la tercera en discordia tras su paso por Bake Off en 2025, la actriz fue tajante al decir que "son todas suposiciones".

Explicó que si bien tuvo un vínculo con la modelo en el reality, nunca fue un tema que conversara con la cantante. "A mí no me consta eso. Entiendo que yo en el 2025, hice Bake Off y tuve un acercamiento con Cami, pero no lo hablé con Tini" detalló sobre las versiones que circulan en los medios. Cabe recordar que Homs y Stoessel vivieron una guerra fría durante mucho tiempo por Rodrigo De Paul.

Molfese también reflexionó sobre cómo maneja sus lealtades dentro del ambiente artístico. "Yo no tenía una relación con Tini ni nada y con ninguna tengo cotidianeidad. Uno tiene límites, si mi amiga de toda la vida tiene un problema con alguien, ahí tomo partido" argumentó para marcar la diferencia entre conocidos y amistades de años.

La actriz valoró lo vivido con cada una de forma independiente. "Viví la experiencia con cada una en su momento. Con Tini nos une algo que no se puede ni explicar con palabras y con Cami compartimos un proyecto, un reality es muy intenso también" manifestó sobre sus vivencias personales.

Finalmente, sobre el hecho de no haber sido convocada para participar del último proyecto de la Triple T, se mostró muy comprensiva. "Siento que este medio es así" opinó sobre la dinámica de los espectáculos masivos.

Para cerrar el tema, admitió que no hubo un desaire planeado sino simplemente una falta de contacto que fluyó de esa manera. "Vas aprendiendo y está bien. Fue una decisión de ella y no tuve ni la propuesta, no es que me tantearon y no lo sé. Directamente, no pasó" concluyó Molfese sobre la polémica que se armó en torno a su ausencia.