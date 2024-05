El viernes 24 de mayo de 2024, a partir de las 22 horas, se podrá ver por la pantalla de ESPN, la pelea de Andrés "Canelito" Tejada contra Nicolás "El Maldito" Jara, que se realizará en Buenos Aires y donde el radicado en Angaco quiere hilvanar su tercera victoria consecutivo.

Además de este duelo de púgiles, están las de "El Terrible" Torres Vs. Lucas Martiarena; Lorenzo "Neno" Gerez Vs. "Bam Bam" Alessio; Gastón "Tonga" Reyno Vs. Ezequiel Vallejos; el duelo femenino protagonizado por Florencia Zalazar Vs. Lorena Agouthborde y Sebastián Castillo Vs. Jeremías Orosco.

El angaquero de 30 años saldrá nuevamente por la pantalla de ESPN para toda América Latina. Volvió con todo al boxeo, ganó sus últimas dos peleas por knockout, en marzo ante Luis Montiel en el Club de Concepción y este mes frente a Dimas Garategury en Club Biblioteca Avellaneda, Buenos Aires.

“Para mí es muy importante que la empresa Chino Maidana Promotions se haya fijado en mí. Mi objetivo para este año es meterle con todas las ganas y llegar lo más lejos que se pueda en esto”, dijo Tejada en una nota con DIARIO HUARPE.

“La idea es salir a pelear afuera del país, así que estamos enfocados en eso y meterle con todo. Estamos quemando los últimos cartuchos, así que hay que explotar todo lo que se pueda. Para la pelea del 24 de mayo me siento de 10, mucho más preparado que para la pelea anterior”, cerró el boxeador sanjuanino.

Dato

Durante su carrera profesional, que empezó en el año 2015 y sigue en la actualidad, “Canelito” Tejada ganó 12 peleas, seis por nocaut; perdió seis, dos por nocaut; y empató dos.