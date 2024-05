Mike Perry vuelve a tentar a Conor McGregor para pelear en el boxeo sin guantes de BKFC

Mike Perry tiene un nuevo promotor después de que Conor McGregor se convirtiera en copropietario de BKFC, pero eso no significa que una pelea entre ellos esté descartada. El fin de semana pasado, durante el evento KnuckleMania 4, "The Notorious" anunció su inversión en la compañía, lo que lo convirtió en copropietario de la promoción. Ahora, "Platinum", el rostro de la empresa, vuelve a mencionar al irlandés para enfrentarlo sin guantes.

"Es genial tener tanto ruido. Porque nadie comercializa como Conor. Incluso cuando hizo el anuncio, fue un pequeño vídeo llamativo. Pero quiero que se sepa que soy mi propio jefe y también soy copropietario del BKFC, y que estoy aquí trabajando. Así que tal vez podría suceder una pelea con Conor. Lo único que podría ser una posibilidad acerca de la pelea con Conor es el tiempo", partió diciendo Perry, en diálogo con MMA Fighting.

Luego, Mike expresó: "Porque todavía tiene dos peleas en su contrato con UFC. Después de que pelee con Michael Chandler, tendrá uno, y luego UFC vendrá a la mesa, probablemente intentará asegurarle acuerdos y probablemente los mejores acuerdos que puedan lograr, no lo sé. Si quisiera hacerlo, sería su elección. Por eso todavía lucha, porque quiere. Puedo respetar eso todo el día. Una pelea sería muy divertida considerando que ambos peleamos contra Eddie Álvarez y él lo destruyó muy bien".

Contundentes palabras de Mike Perry

"Eddie realmente no lo tocó. Eddie me atrapó, me golpeó un poco, pero me gusta esa mierda. Sólo soy un bastardo enfermo así. Es difícil decir que nada no terminará bien para Conor. Lo que me pasa en el boxeo a puño limpio es que siempre termina bien para mí también. Cuando tienes a dos tipos en el ring así, estás hablando de una pelea de gran magnitud", sostuvo "Platinum".

Para sentenciar, Mike Perry indicó: "Solía ​​decir cosas como: 'Soy el Conor McGregor estadounidense'. A veces, en la pelea, podría ser tu última pelea y ni siquiera lo sabías. Eso depende de los peces gordos. Todavía tengo contrato. Soy mi propio jefe, pero al mismo tiempo, cuando llaman, dicen: 'Tenemos una oferta', está bien, genial, me encantaría escucharla, y la oferta es extraordinaria".