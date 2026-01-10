Capa de ozono 2025: el agujero registra su menor tamaño en cinco años

La temporada del agujero de ozono en la Antártida del año 2025 finalizó con resultados sumamente positivos para la atmósfera terrestre. Según los datos confirmados por expertos, la brecha en esta capa protectora no solo fue la más pequeña registrada en el último lustro, sino que además su proceso de cierre ocurrió antes de lo que se había previsto originalmente.

El Servicio de Monitoreo de la Atmósfera de Copernicus (CAMS), perteneciente a la Unión Europea, detalló que el agujero terminó de sellarse el 1 de diciembre. Esta fecha representa el final de temporada más temprano desde el año 2019.

Asimismo, los registros indicaron que la extensión de la brecha fue inferior a la observada en los cinco años previos, consolidando una tendencia de reducción por segundo año consecutivo.

La capa de ozono es fundamental para la vida, ya que funciona como un escudo natural contra la radiación ultravioleta proveniente del sol, aunque sufre un debilitamiento estacional cada primavera austral sobre la Antártida. Su dimensión y duración son vigiladas permanentemente mediante satélites y sistemas de monitoreo climático.

Al respecto, el director del Servicio de Monitoreo Atmosférico de Copernicus brindó su visión sobre estos hallazgos: “El cierre más temprano y el tamaño relativamente pequeño del agujero de ozono de este año es una señal alentadora”. El especialista también explicó que “estos datos reflejaban avances constantes comparados con años previos”.

Este fenómeno positivo se vincula directamente con la disminución de las sustancias que agotan el ozono, un logro impulsado por acuerdos globales como el Protocolo de Montreal de 1987. Este tratado determinó la eliminación gradual de químicos dañinos utilizados en refrigeración, aerosoles y otros sectores industriales.

Aunque factores naturales atmosféricos y la persistencia de compuestos antiguos aún permiten la formación anual del agujero, la comunidad científica interpreta estos resultados como una confirmación de que la recuperación de la capa es gradual y sostenida gracias a los controles internacionales. El año 2025 concluyó reforzando la efectividad de las políticas ambientales y la cooperación internacional en la protección del planeta.