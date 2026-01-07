Una discusión de pareja en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, terminó este martes con un hombre apuñalado en la cabeza con un cuchillo por parte de su novia, quien luego escapó caminando del lugar, según informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada, cuando una pareja comenzó a pelear fuertemente en una vivienda de la zona, y en medio de la confrontación la mujer le clavó un cuchillo en la cabeza al hombre, provocándole una herida que motivó la intervención de los servicios de emergencia.

Tras el ataque, la agresora se dio a la fuga a pie por las calles de la zona, mientras que el hombre fue trasladado en ambulancia a un hospital local para recibir atención médica por la grave lesión sufrida.

La policía fue alertada rápidamente y desplegó un operativo para localizar y detener a la mujer, que hasta el momento continúa prófuga y es intensamente buscada por las autoridades, al tiempo que se recaban testimonios y pruebas en la causa.

La Fiscalía que interviene ya caratuló la causa como violencia de género y lesiones graves, y trabaja junto a la fuerza para identificar el paradero de la sospechosa y determinar las responsabilidades penales correspondientes.

Este episodio se suma a preocupantes hechos de violencia doméstica en la región, donde las autoridades insisten en la importancia de denunciar situaciones de riesgo para prevenir tragedias similares.