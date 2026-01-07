Durante un control de rutina de Gendarmería Nacional realizado sobre la Ruta Nacional 9, en la provincia de Jujuy, los efectivos detectaron la presencia de billetes falsos por un valor que supera los US$11.000, que dos mujeres intentaban transportar adheridos a sus cuerpos, informaron fuentes vinculadas al procedimiento.

El hallazgo se produjo cuando los gendarmes detuvieron la marcha de un vehículo para efectuar el control de documentación y registro de ocupantes. Ante la presencia de actitudes sospechosas, se profundizó la inspección, lo que permitió a las autoridades encontrar múltiples billetes falsos pegados al cuerpo de las dos mujeres.

Tras el descubrimiento, se dio aviso a la Justicia Federal de Jujuy, que ordenó el secuestro de la totalidad del dinero apócrifo y la identificación de las involucradas, quienes quedaron a disposición del fuero federal mientras continúa la investigación.

El caso fue caratulado como tenencia y traslado de moneda falsificada, un delito que en Argentina es competencia de la justicia federal, que ahora trabaja en detallar el origen de los billetes y los posibles vínculos de las mujeres con redes de falsificación de moneda.

Estos procedimientos de control sobre rutas y accesos son habituales en el país como parte de los operativos de seguridad que Gendarmería lleva adelante en conjunto con la Justicia para prevenir delitos complejos, tales como el uso y circulación de dinero falso.

Hasta el momento no trascendieron datos sobre si las mujeres recibieron imputaciones formales ni sobre sus declaraciones ante las autoridades, ya que la causa se encuentra en etapa inicial.