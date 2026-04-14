La Justicia argentina ordenó la captura internacional de un alto jerarca iraní en el marco de la causa por el atentado a la AMIA, en un nuevo avance en la investigación del ataque ocurrido en 1994.

El juez federal Daniel Rafecas dispuso la medida contra Alí Asghar Hejazi, a quien se le atribuye una presunta participación en la planificación del atentado que dejó 85 muertos en la sede de la mutual judía en Buenos Aires.

Para concretar la orden, se solicitó a Interpol la emisión de una alerta roja, con el objetivo de lograr su detención en caso de que salga de Irán.

Según la investigación que lleva adelante el fiscal Sebastián Basso, Hejazi habría tenido un rol clave dentro de la estructura que definió y ejecutó el ataque, integrando un organismo estatal donde se planificó la operación.

El acusado fue señalado como parte de la cadena de mando que, según la Justicia argentina, estuvo detrás de la decisión de llevar adelante el atentado, considerado uno de los más graves de la historia del país.

La medida se enmarca en una nueva etapa de la causa AMIA, que busca avanzar sobre responsabilidades de altos funcionarios iraníes, en una investigación que lleva más de tres décadas sin condenas firmes.

El atentado contra la AMIA ocurrió el 18 de julio de 1994 y dejó 85 víctimas fatales y cientos de heridos, convirtiéndose en el mayor ataque terrorista registrado en Argentina.