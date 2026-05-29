La Copa Sudamericana 2026 entró en su etapa decisiva luego del cierre de la fase de grupos, que dejó definidos tanto a los equipos clasificados directamente a octavos de final como a los cruces de playoffs que disputarán los segundos de cada zona frente a los terceros provenientes de la Copa Libertadores.

En ese escenario, River Plate logró uno de los grandes objetivos del semestre al avanzar directamente a octavos tras finalizar como líder de su grupo. El equipo dirigido por Eduardo Coudet evitó el repechaje y aguardará el sorteo para conocer a su próximo rival en el cuadro final del certamen continental.

Boca Juniors, en cambio, sufrió un duro golpe internacional luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos y deberá reencauzar su camino en la Sudamericana. El equipo de Claudio Úbeda enfrentará a O’Higgins de Chile en una de las llaves más destacadas de los playoffs.

Los otros cruces confirmados de repechaje serán Tigre ante Independiente Santa Fe, Cienciano frente a Lanús, Santos contra Universidad Central, Caracas frente a Nacional de Uruguay, Gremio ante Bolívar, Vasco da Gama contra Independiente Medellín y Bragantino frente a Sporting Cristal.

Los ocho equipos que ya aseguraron su lugar en octavos de final son River Plate, Atlético Mineiro, São Paulo, Botafogo, Olimpia, Recoleta, Montevideo City Torque y Macará. Todos ellos esperan ahora a los ganadores de los playoffs para completar el cuadro definitivo rumbo al título continental.

El sorteo de las llaves se realizará este viernes en la sede de la Conmebol, ubicada en Luque, Paraguay. Allí quedará definido el camino hacia la final única del torneo, prevista para el 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

Los playoffs de la Copa Sudamericana se jugarán después del Mundial 2026. Los partidos de ida están programados para el 21, 22 y 23 de julio, mientras que las revanchas se disputarán entre el 28 y el 30 del mismo mes. Los octavos de final comenzarán en agosto.