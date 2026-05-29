La Justicia federal condenó a nueve años de prisión a un falso pastor evangélico acusado de liderar una organización coercitiva dedicada a la trata de personas y explotación laboral en Córdoba y Tucumán. El acusado, identificado como Elías Daniel Argüello Soria, encabezaba una comunidad denominada “Dimensión Cielo”, que operaba bajo la apariencia de una agrupación cristiana evangélica.

El fallo fue dictado por el Tribunal Oral Federal N°2 de Córdoba, integrado por los jueces Enrique Liljedahl, Noel Costa y José Fabián Asis. Argüello fue encontrado culpable de trata de personas agravada con fines de explotación laboral y reducción a la servidumbre. Además, el tribunal ordenó millonarias reparaciones económicas para las víctimas y el decomiso de bienes vinculados a la organización.

La investigación determinó que la red captaba personas que atravesaban situaciones de vulnerabilidad emocional, económica o familiar. A través de redes sociales, canciones religiosas y discursos espirituales, el falso pastor prometía contención, vivienda y oportunidades laborales para atraer seguidores.

Una vez incorporadas a la comunidad, las víctimas eran sometidas a un régimen de control absoluto. Según expuso la fiscalía durante el juicio, se les imponían cambios de nombre, restricciones para comunicarse con familiares y modificaciones en su aspecto físico para quebrar sus vínculos personales y reforzar la dependencia hacia el líder.

El fiscal general Carlos Gonella describió durante los alegatos un sistema de manipulación psicológica y sometimiento extremo. Incluso, muchas víctimas no se reconocían como tales al momento de los allanamientos realizados por la Justicia. Una de las frases utilizadas habitualmente por Argüello era: “Ser fiel a Dios es ser fiel a mí”, según se ventiló durante el debate oral.

La causa también dejó al descubierto las condiciones de explotación laboral dentro de la organización. Los integrantes eran obligados a realizar extensas jornadas sin salario en desarrollos inmobiliarios, tareas domésticas, cuidado de personas y producción de panificados para venta callejera. Además, se detectaron condiciones de hacinamiento y precariedad extrema en los lugares donde residían..

Junto al líder de la secta también fueron condenados su esposa, Daiana Felisa Herrera, y otros dos colaboradores, quienes recibieron penas de cuatro años de prisión como partícipes secundarios. Un quinto acusado fue absuelto luego de que la fiscalía retirara la acusación durante el juicio.