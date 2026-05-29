La causa por el violento robo y abuso denunciado en Concepción sumó un nuevo capítulo tras las declaraciones en Radio Sarmiento de Mónica, madre de Agustín Vila, uno de los jóvenes acusados de integrar la banda señalada por el ataque contra una menor de 13 años. La mujer aseguró que desde hace al menos dos años venía solicitando ayuda judicial y sanitaria para internar a su hijo por sus problemas de consumo de drogas.

Según relató, en 2024 había acudido a los medios y a la Justicia para advertir sobre la situación de Agustín, a quien definió como una persona con severas adicciones y conductas cada vez más difíciles de controlar. “Yo necesitaba una ayuda para él”, afirmó, y sostuvo que pidió que fuera internado “en una institución permanente y, en lo posible, fuera de la provincia”.

Mónica explicó que, en aquel momento, la respuesta judicial estuvo condicionada por la legislación vigente en materia de salud mental y por el carácter voluntario de los tratamientos para consumos problemáticos. “Me dijeron que no podían pasar sobre la ley de salud mental”, indicó.

La mujer detalló que su hijo había sido internado en Proyecto Juan, pero abandonó el tratamiento luego de un mes. “Se asustó y se fue”, recordó. Posteriormente, le ofrecieron un sistema ambulatorio, aunque aseguró que no contaba con los medios económicos ni la logística necesaria para sostenerlo. “Durante toda la tarde y toda la noche andaba en la calle”, señaló.

En uno de los pasajes más duros de su testimonio, la madre contó que llegó a pensar en encerrarlo para impedir que siguiera consumiendo drogas y delinquiendo. “Hasta se me cruzó por la cabeza encadenarlo a la cama, tenerlo encerrado en mi casa”, expresó. Sin embargo, afirmó que desistió porque entendía que podía enfrentar consecuencias judiciales. “Sabía que la que iba a terminar detenida iba a ser yo”, agregó.

Durante la entrevista, sostuvo que el deterioro del joven se profundizó con el paso del tiempo y que el consumo se volvió cada vez más severo. “Últimamente ya estaba muy perdido en la droga”, afirmó. También relató que en los días previos al hecho acusado llevaba dos jornadas fuera de su casa y que fue detenido en el hospital, donde había ingresado lesionado tras una pelea callejera.

“Esto se podría haber evitado”, insistió la mujer, quien consideró que una internación más estricta y fuera de San Juan podría haber cambiado el desenlace. “El tratamiento que hay acá no es sólido. Eso de que sea voluntario no ayuda”, expresó.

Al referirse a la acusación que enfrenta su hijo junto a otros tres jóvenes, Mónica evitó defenderlo, aunque pidió que la investigación determine responsabilidades individuales. “No voy a defender lo indefendible”, sostuvo. De todos modos, remarcó que “los cuatro hicieron las cosas mal” y que todos deben responder ante la Justicia.

La mujer también se refirió al impacto social de las adicciones y cuestionó la falta de herramientas estatales para abordar estos casos. “Hay otros chicos que están pasando por lo mismo y pueden llegar a hacer lo mismo o algo peor”, advirtió. En ese sentido, pidió “más contención” y tratamientos obligatorios para jóvenes con consumos problemáticos.

Además, expresó empatía con la familia de la víctima. “Me pongo en el lugar de esa mamá. Yo también tengo una hija y haría lo mismo para pedir justicia”, dijo.

El caso continúa bajo investigación judicial y los acusados permanecen vinculados a una causa que incluye delitos de robo agravado y abuso sexual.